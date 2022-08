Claut, agosto indimenticabile tra sport, bici e musica

CLAUT – Sarà impossibile, per i turisti, salire a Claut in agosto e non trovare nulla da fare: il calendario di appuntamenti è fittissimo.

Il primo fine settimana del mese sarà caratterizzato dagli amatissimi “Lory Days” nell’area Conca Verde: due giorni di tornei di calcio balilla, calcetto e pallavolo con tanta musica, cibo e divertimento.

Lunedì 8 la programmazione prosegue con la serata musicale “Party People” con Radio Piterpan nella Gelateria da Criss, alle 21.

Il giorno seguente, martedì 9, in sala convegni verrà raccontata la storia di Andrea Spinelli attraverso la proiezione del documentario “Sempre in cammino” alle 21. La sera di mercoledì 10 sarà caratterizzata dai giochi in piazza “Sport and fun”, mentre quella di giovedì 11 inizierà alle 19 con un aperitivo abbinato ad un concerto del gruppo jazz Passion Fruit. Venerdì 12, invece, Claut ospiterà una tappa del Festival internazionale di teatro nell’insubria e nella macroregione alpina: in piazza, alle 21, andrà in scena lo spettacolo “La bella e la bestia”.

Il week-end, ovviamente, sarà un concentrato di appuntamenti: il dj set di musica elettronica Claut Tronic organizzato dal Capitol di Pordenone al rifugio Pradut, a partire dalle 18, e alla stessa ora l’esibizione dal vivo della Louisiana Band all’Albergo Dolomiti. Il sabato si concluderà alle 21 con uno spettacolo dal vivo del duo comico I Papu, “MisMas Làiv”.

Il giorno seguente l’area del Palazzetto dello sport sarà animata dal mercatino “Artigiani della creatività”, accompagnato nuovamente dalle note della Louisiana Band.

Di sera, in piazza, i Vertical Smile suoneranno le grandi hit della musica italiana.

Lunedì 15 torna a Claut l’ormai abituale finale della selezione regionale del concorso “Miss Italia”. Martedì la settimana prosegue con la festa di San Rocco e con lo spettacolo musicale dal vivo di Jimmy e i Ricordi.

Mercoledì 17, invece sarà dedicato ai più piccoli con il “Bimbobell show”. Giovedì torta la serata musicale nella Gelateria da Criss, mentre venerdì il Cai di Claut organizza la conferenza “Il ritorno del lupo” in sala convegni.

Il vero clou del mese di agosto sarà probabilmente il fine settimana di sabato 20 e domenica 21: a Claut si respirerà l’atmosfera di “Aria delle Dolomiti”, due giornate in montagna tra attività a contatto con la natura, tradizione, stand enogastronomici con prodotti del territorio, sport e tanta buona musica. Per l’occasione la band Pure Forme suonerà per la prima volta dal vivo il proprio nuovo disco nella cornice del Rifugio Pordenone, ma in paese non mancheranno i momenti di musica da discoteca. Aria delle Dolomiti quest’anno si lega a doppio filo con una nuova iniziativa di carattere sportivo che permetterà ai ciclisti di godere dei panorami mozzafiato della natura che circonda Claut: “Dolomiti Friulane Bike”. In programma per sabato 20 agosto ci sono il raduno non agonistico di Gravel Tour & E-bike Tour, rispettivamente 42 e 68 chilometri, ed il Gran Fondo mountain bike da 36 chilometri.

Per domenica 21, invece, è previsto il Raduno non Agonistico mountain bike XC “Cross Country Day” per le categorie esordienti, allievi, junior, open e master.

In parallelo si svolgerà anche la Pedalata della Solidarietà, 16 chilometri aperti a tutti organizzati dalla Rete Fvg per le Cure palliative pediatriche.

Lunedì 22 agosto la sala convegni ospiterà alle 18 l’incontro “Autismo percorso di vita 2022”. Il mese di appuntamenti si concluderà con un ultimo week-end: la Festa del montanaro in Casera Casavento di sabato 27 e la marcia podistico “Giro dei Piais” di domenica 28.