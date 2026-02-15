Claut, due interventi per sicurezza territorio

CLAUT – La Giunta comunale di Claut ha approvato due importanti progetti esecutivi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, per un investimento complessivo di oltre 2,3 milioni di euro, destinato alla messa in sicurezza di aree particolarmente esposte del territorio comunale: la borgata Sorafin e la Val Settimana.

Il primo intervento riguarda la messa in sicurezza della borgata Sorafin ed ha un valore complessivo di 1,31 milioni di euro. L’opera nasce dalla necessità di proteggere l’abitato da fenomeni di dissesto già verificatisi in passato, in particolare durante gli eventi meteorologici estremi dell’ottobre 2018, quando acqua, fango e materiale detritico provenienti dalle pendici del Col de Piais si riversarono sulla borgata, causando allagamenti delle abitazioni e problemi alla viabilità.

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di opere idrauliche a monte dell’abitato, con l’obiettivo di intercettare e regolare le acque meteoriche prima che raggiungano le case. Le acque provenienti dai rii che incidono il versante verranno convogliate in un canale di gronda che correrà a protezione della borgata, indirizzandole in modo controllato verso il torrente Settimana. Lungo il percorso sono previste opere di presa, piazze di deposito per il materiale detritico e vasche di laminazione, pensate per ridurre la forza delle piene e trattenere i materiali solidi trasportati durante gli eventi più intensi.

Il secondo intervento approvato riguarda la messa in sicurezza idrogeologica dei versanti a salvaguardia della viabilità della Val Settimana, per un importo complessivo di 1 milione di euro. L’opera interessa la strada comunale più volte compromessa negli ultimi anni da violente e persistenti precipitazioni che hanno provocato cedimenti, fenomeni di sifonamento ed erosioni dei versanti. Una situazione che ha reso necessario intervenire con urgenza, anche in considerazione del fatto che lungo la valle sono presenti attività per le quali la viabilità rappresenta un collegamento essenziale, anche in termini turistici.

Il progetto prevede interventi mirati alla stabilizzazione dei versanti e alla protezione della sede stradale in due aree particolarmente critiche, denominate Sette Fontane e Ciol de Pes, con l’obiettivo di ridurre il rischio di ulteriori dissesti e garantire maggiore sicurezza e continuità della viabilità, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi.

«Con questi due interventi vengono finalmente realizzati lavori di messa in sicurezza attesi da tempo» commenta il sindaco Gionata Sturam. «Da un lato si interviene per tutelare in modo concreto gli abitanti della borgata Sorafin, dall’altro si garantisce maggiore sicurezza e continuità alla viabilità della Val Settimana, che rappresenta un elemento fondamentale anche per il turismo e la fruizione della valle. Si tratta di opere strutturali che guardano alla sicurezza del territorio nel medio e lungo periodo».