Claut, riapre la strada per la Val Settimana

CLAUT – La strada che conduce in Val Settimana, chiusa in seguito ad uno smottamento del terreno a fine maggio, è da qualche giorno nuovamente percorribile e agibile anche per il traffico veicolare: un lavoro svolto in tempi rapidissimi, meno di un mese e mezzo dalla frana, in virtù dell’importanza turistica del percorso.

Per portare a termine l’opera è stato concesso un finanziamento urgente da parte della Regione, grazie l’interessamento dell’assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante, che ha permesso all’amministrazione di Claut di riaprire la strada.

Per l’intervento, sono stati stanziati in totale 62 mila euro: di questi, 50 mila provengono da fondi concessi dalla Regione Friuli Venezia Giulia, mentre 12 mila sono stati attinti dal bilancio del Comune di Claut.

L’amministrazione municipale ha fatto sapere che si tratta di un primo intervento d’urgenza, per evitare di tenere chiusa un’importante arteria della viabilità comunale durante il periodo estivo e turistico. Ma i lavori non si concluderanno qui: “Siamo costantemente in contatto con la Regione per poter intervenire nuovamente nei prossimi mesi e sistemare ulteriormente quel tratto di strada”, ha commentato il sindaco Gionata Sturam.