Claut, ricco programma eventi fine 2024 e per accogliere il nuovo anno

CLAUT – Il Comune di Claut presenta un calendario natalizio e invernale ricco di appuntamenti che animeranno il paese tra dicembre 2024 e gennaio 2025, coinvolgendo cittadini e turisti in un’atmosfera di festa, tradizione e divertimento.

Gli eventi di dicembre hanno preso il via sabato 21 con “Il Natale Sottozero” al Palaghiaccio “Alceo Della Valentina”, seguito dal suggestivo Concerto di Natale con il Coro Ana di Codroipo nella Chiesa locale.

Il giorno successivo, domenica 22, spazio alla Messa dello sportivo e delle associazioni con brindisi natalizio presso la Gelateria da Criss alle 18.

La magia del Natale si intensifica martedì 24 dicembre con l’arrivo di Babbo Natale, che porterà gioia ai più piccoli dalle 16 in Piazza San Giorgio. Da non perdere lo spettacolare Ice Show “Incanto di Natale” di sabato 28 alle 20, al Palaghiaccio, un evento imperdibile per grandi e piccini.

Il Coro Prealpi Clautane sarà protagonista della serata di domenica 29 dicembre con una Messa cantata alle 18 in Chiesa, mentre lunedì 30 dicembre ci si ritroverà in Piazza San Giorgio per l’evento “Italianissima con DJ Fabione” alle 16. A chiudere l’anno in grande stile, martedì 31 dicembre, “Aspettando la fine del 2024 con DJ Lino Lodi” animerà Piazza San Giorgio dalle 11.30.

Il programma prosegue nel 2025, con altrettanti appuntamenti emozionanti. Venerdì 3 gennaio, Gianluca Impastato porterà allegria con il suo spettacolo comico alle 21 presso la Sala Convegni. Sabato 4 gennaio, il Palaghiaccio ospiterà “Fiocchi e Pattini” dalle 16 alle 19, un pomeriggio all’insegna di giochi e pattinaggio aperti a tutti. Domenica 5 gennaio, serata cinema con la proiezione del film “Cento Domeniche” alle 21 nella Sala Convegni, mentre lunedì 6 gennaio, la giornata sarà dedicata ai bambini con uno spettacolo di bolle di sapone, seguito dall’arrivo della Befana alle 15.30, sempre nella Sala Convegni.

Oltre al ricco programma di eventi, Claut offre esperienze invernali uniche. Il Palaghiaccio “Alceo Della Valentina”, sede di importanti appuntamenti come “Giochi Senza Frontiere”, rappresenta il cuore sportivo della stagione per gli amanti di pattinaggio e curling. In programma c’è anche un torneo di volley internazionale, il “Nation’s Winter Cup”, dal 21 al 23 febbraio. E all’esterno, le Dolomiti Friulane intorno a Claut offrono itinerari perfetti per sci alpinismo, ciaspolate e sci di fondo.