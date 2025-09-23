Claut, sostegno alle famiglie. Approvati bonus infanzia e carta scuola

CLAUT – Il Comune di Claut rinnova il proprio impegno a favore delle famiglie residenti approvando due importanti misure di sostegno economico: il Bonus Infanzia 2025 e la Carta Scuola 2024/2025. Si tratta di strumenti concreti per accompagnare i cittadini nei primi anni di vita dei figli e nel percorso educativo, riducendo il peso delle spese scolastiche e favorendo la permanenza delle giovani famiglie sul territorio.

Il Bonus Infanzia prevede un contributo annuale di 1000 euro per i bambini nati tra il 2020 e il 2023, iscritti all’anagrafe comunale dalla nascita o da almeno dodici mesi, con residenza di almeno uno dei genitori a Claut da due anni. La misura integra il contributo una tantum di 1500 euro alla nascita, già previsto dal regolamento comunale approvato nel 2023, e conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso la natalità e il sostegno alla genitorialità. Possono presentare domanda i genitori, in base alla situazione familiare, oppure il tutore legale del minore.

Parallelamente, la Carta Scuola 2025 garantisce un aiuto differenziato a seconda del grado di istruzione, con l’obiettivo di abbattere i costi legati a libri, trasporto e mensa. Per la scuola primaria i testi saranno gratuiti, mentre per la secondaria di primo e secondo grado sono previsti contributi che vanno da 120 a 180 euro.

Agli studenti universitari verrà riconosciuto un rimborso di 100 euro per l’acquisto dei testi e dei sussidi scolastici, mentre il trasporto delle scuole superiori sarà agevolato con contributi che variano da 150 a 250 euro a seconda della distanza dal luogo di studio. È inoltre previsto un sostegno di 150 euro per il servizio mensa, dedicato al secondo figlio quando più figli di una stessa famiglia usufruiscono contemporaneamente del servizio comunale. Per accedere alla Carta Scuola è richiesto un ISEE non superiore a 40mila euro.

«Attraverso questi strumenti – sottolinea il Sindaco Gionata Sturam – intendiamo dare un sostegno concreto alle famiglie, garantendo un aiuto economico nelle fasi più delicate: dalla nascita dei figli fino al percorso scolastico e universitario. È un investimento che guarda al futuro della nostra comunità, rafforzando il legame con il territorio e promuovendo pari opportunità per tutti».

Le domande per il Bonus Infanzia e per la Carta Scuola 2025 dovranno essere presentate dal 23 settembre al 25 ottobre 2025 entro le ore 12.00, all’Ufficio Protocollo del Comune di Claut oppure inviate via PEC all’indirizzo [email protected]. I modelli di domanda e gli avvisi integrali sono disponibili sul sito istituzionale e presso gli uffici comunali.