Claut Water Sport Center, nuova avventura acquatica

CLAUT – A Claut è nata una nuova realtà sportiva che promette di valorizzare alcuni dei patrimoni più inestimabili della valle: i torrenti e i canyon. La neonata associazione si chiama Claut Water Sport Center: questo ambizioso progetto è frutto dell’iniziativa di tre atleti che vantano un lungo trascorso nel mondo della canoa e del canyoning (torrentismo).

Il presidente dell’associazione è Marco Babuin. Al suo fianco, Fabio Del Bel Belluz come vicepresidente e Simone Masutti, specializzando in Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata, nel ruolo di segretario.

Il Claut Water Sport Center nasce dalla volontà di attrarre sempre più turisti e sportivi in valle ma anche di condividere la passione per gli sport acquatici con i giovani del luogo, stimolati dalla vista dei fondatori in azione tra canoa e canyoning.

“Quando ci vedono con le mute e le canoe, i ragazzi e le ragazze di Claut si incuriosiscono e ci chiedono di partecipare” racconta Babuin. “Vogliamo rendere questi sport accessibili a tutti, permettendo di scoprire le bellezze naturali di Claut in un modo unico e avventuroso. A pochi metri da strade e sentieri che conosciamo tutti, si nascondono canyon e torrenti dalle visuali mozzafiato”.

Claut è un paradiso del canyoning con pochissimi eguali in Europa: si contano una quindicina di forre tra la Val Settimana, Claut e la Val Cimoliana, di cui una decina già attrezzate. Questo rende la zona un punto di riferimento per gli appassionati del settore.

Il funzionamento dell’associazione prevede l’iscrizione dei soci e il rilascio di una tessera annuale e di un’assicurazione. I membri possono partecipare a corsi di vario livello, con accesso a canoe e mute fornite dal centro. Il torrente Cellina presenta tratti indicati per canoisti già avviati che vogliono migliorare la propria tecnica, ma saranno previste anche attività per gli esordienti. I più esperti potranno anche sperimentare nei torrenti Settimana e Cimoliana.

L’attività del centro raggiungerà il suo apice nella bella stagione, tra maggio e settembre, regalando così ai molti turisti che frequentano Claut un’ulteriore possibilità di divertimento e di scoperta. Si sta lavorando con il municipio per trovare un accordo che permetta all’associazione di usare una struttura sul fiume in località Cellino, storica sede di gare di canoa, che fungerà da deposito e centro didattico.

Il nuovo sito web (clautwatersportcenter.it) è in fase di sviluppo e si sta pianificando l’inclusione di programmi specifici per persone con disabilità e patologie, ampliando l’offerta e l’accessibilità del centro. Il Claut Water Sport Center si pone così come una realtà all’avanguardia nell’ambito degli sport acquatici, pronta a offrire esperienze uniche tanto ai giovani clautani quanto agli appassionati provenienti da fuori.

“Siamo lieti di supportare la nascita di una nuova realtà che va ad aggiungersi ad una gamma già molto ampia di servizi nati o rinnovati negli ultimi anni” ha spiegato il sindaco Gionata Sturam. “Vogliamo che Claut diventi un punto di riferimento per molti sport che si praticano in montagna: nel caso di curling, sci alpinismo e pattinaggio siamo già una realtà internazionale”.