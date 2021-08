Con la moto contro un trattore, muore dopo l’arrivo in ospedale

AZZANO DECIMO – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri, 13 agosto, a Fagnigola di Azzano Decimo.

Un uomo di 82 anni, Francesco Comis, geologo in pensione, in sella alla sua moto si è schiantato contro un trattore. L’uomo, residente ad Azzano, è subito apparso in gravi condizioni.

Sul posto il personale del 118 e dell’elisoccorso sono riusciti a rianimarlo, ma una volta arrivato all’ospedale di Pordenone è morto per le gravi ferite riportate.

Sul posto la polizia municipale di Azzano Decimo che ha eseguito i rilievi per cercare di chiarire la dinamica dell’incidente.