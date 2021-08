Ferragosto a Piancavallo, area verde La Genzianella con grandi iniziative

PIANCAVALLO – Ferragosto è alle porte e questo weekend nell’area verde de La Genzianella, a Piancavallo, lo si festeggia con un’iniziativa di due giorni all’aria aperta e in mezzo alla natura, dalla mattina al calare del sole.

Durante le due giornate (14-15 agosto) vi sarà una proposta enogastronomica dedicata che vuole promuovere i prodotti del nostro FVG, come il frico, della latteria di Aviano, e altri squisiti piatti a kilometrozero.

Ma non solo: saranno presenti numerosi artisti per live, dj set e live painting, escursioni e attività per i più piccoli, come i gonfiabili e giochi per bambini, le passeggiate con gli asinelli, la fattoria degli animali, il laghetto artificiale con le esperienze sensoriali e il campo da volley sono solo alcune delle possibilità per trascorre al meglio la giornata, fuggendo dalla calura cittadina. L’ingresso è completamente gratuito e l’accesso libero.

Gli ospiti musicali di questi due giornate saranno: Sabato 14 agosto, Albert Marzinotto,

protagonista assoluto del Jova Beach Party, ultimo incredibile progetto ideato e creato da Jovanotti, e ospite dei club più famosi d’Europa, insieme ai dj Matteo B e Nolaccob; Domenica 15 agosto gli Absolute5, una cover band tra le più apprezzate nel panorama delle partyband italiane con all’attivo più di 700 concerti in tutto il territorio nazionale, insieme a dj Tommy De Sica.

“L’idea di organizzare ogni domenica attività musicali e non, a Piancavallo, nasce qualche anno fa con l’intento di fare rivivere e animare la località, offrendo qualcosa di originale per gli avventori, e attraendone nuovi da tutta la nostra regione e dal confinante Veneto, ma non solo.

Attraverso alcuni eventi di richiamo infatti abbiamo contato presenze per qualche migliaio di persone durante tutta la giornata. La volontà è quella di crescere negli anni, arrivando all’organizzazione di veri concerti e festival non appena si potrà.”

Luca Salvador, organizzatore degli eventi kilometrozero a Piancavallo. “Lo staff de La Genzianella, ed in particolare nelle figure dei titolari hanno subito sposato il progetto legato agli eventi enogastronomici – musicali con la volontà di proporre anche un nuovo modo di vivere la nostra montagna, di farla frequentare anche da moltissimi giovani, che lo hanno compreso, arrivando numerosi a Piancavallo, anziché frequentare durante il weekend esclusivamente le mete balneari.

Un’occasione per stare all’aria aperta in spensieratezza ma anche un’opportunità per valorizzare il territorio, promuovendo un turismo locale, più consapevole, ma soprattutto volto a coinvolgere e valorizzare il patrimonio delle piccole realtà artigiane e imprenditoriali che vengono sempre coinvolte nella proposta enogastronomica.

Questa è stata la nostra visione. Consapevoli anche della necessità di oggi di dover rispettare le norme di distanziamento sociale abbiamo ritenuto che la nostra montagna, e i suoi spazi ampi, siano le situazioni ideali per poter permettere lo svolgimento di iniziativa in sicurezza per i giovani e per le famiglie”.

Ippazio Ciardo e Cristiana Peruzzi, titolari de La Genzianella, Piancavallo “Tali iniziative, promosse ogni domenica a Piancavallo, hanno realmente mobilitato numeroso pubblico durante i precedenti appuntamenti, e con questo weekend si trovano al giro di boa.

Qualche anticipazione sui prossimi appuntamenti? Domenica 22 agosto, ci sarà l’imperdibile live showcase di Frankie Hi-Nrg Mc, che accompagnato dal suo DJ, riproporrà i suoi grandi successi:

“Quelli che benpensano”, “Fight da faida”, “Pedala” e tanti altri.

Frankie hi-nrg mc, al secolo Francesco Di Gesù, è nato a Torino nel 1969. Rapper, autore e compositore, ha scritto alcuni dei brani rap più seminali della storia della musica italiana”.