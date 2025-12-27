Concerto “Contrasting Seasons”, il 30 dicembre a Porcia

PORCIA – Martedì 30 dicembre 2025, alle 20.30, presso il Salone della Barchessa di Villa Correr Dolfin a Porcia, si terrà il Concerto Contrasting Seasons con il Quartetto Chagall e Igor Zobin. Per l’occasione Paolo Skabar (violino), Matteo Ghione (violino), Jacopo Toso (viola), Cecilia Barucca Sebastiani (violoncello) e Igor Zobin (fisarmonica) eseguiranno musiche di Mozart, Vivaldi e Piazzolla.

INGRESSO LIBERO

QUARTETTO CHAGALL

Apprezzato da critica e pubblico per la grande passionalità e la perfetta amalgama presenti nelle sue esecuzioni, il Quartetto Chagall è composto da giovani musicisti conosciutisi, nel corso degli studi, nella città di Trieste. Provenienti da numerose e variegate esperienze in ambito cameristico, i membri del Quartetto Chagall, nel 2014, hanno deciso di fondare questa formazione, con il preciso intento di approfondire sia il tradizionale repertorio quartettistico sia composizioni di rara esecuzione, nonché di curare prime esecuzioni assolute, guidati da musicisti quali Andrea Amendola (Paul Klee 4et) e Pietro Serafin.

Unanimemente elogiato per la grande attenzione alle dinamiche ed ai dettagli, il Quartetto Chagall ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il Golden Award (Primo Premio) e due premi speciali al IX Concorso Internazionale di Svirél (Slovenia), il Primo Premio al XXX Concorso “Lilian Caraian” (Trieste) e il titolo di finalisti (3° posto) al Concorso Internazionale “Cameristi dell’Alpe Adria” (Majano-UD, 2016); si è esibito per importanti festival, stagioni concertistiche ed istituzioni culturali in Italia ed all’estero, quali: Stiftung Mozarteum Salzburg, S.I.M.C. Montserrat (Valencia-Spagna), Victoria International Art Festival (Malta), Imago Sloveniae (Lubiana – SLO), Società del

Quartetto-Bergamo, Società dei Concerti di Parma, Società dei Concerti di Trieste, Amici della Musica “W. de Angelis” di Campobasso, ACM Chamber Music di Trieste, Amici della Musica “O. Fiume” di Monopoli, Spinacorona (Napoli), Fondazione OMI (Torino), Associazione “Rodolfo Lipizer” di Gorizia, Terre d’Arezzo Music Festival e molti altri, collaborando con artisti del calibro di Giampaolo Bandini, Cesare Chiacchiaretta ed Igor Zobin. La formazione ha riscosso grandi consensi anche per la prima esecuzione di opere originali da parte degli stessi compositori, quali N. Jappelli e C. Chiacchiaretta.

Nel mese di ottobre 2019 il Quartetto Chagall ha intrapreso una tournée di otto concerti in Cina, esibendosi nelle migliori sale da concerto della Nazione, tra cui il National Library Arts Centre di Beijing, il Shandong Grand Theatre di Ji’nan, la Harbin Concert Hall, il Guotai Arts Centre di Chongqing, il Shanghai City Theatre.

Nel 2020, in occasione dei 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven, è stato prodotto il loro primo CD, dal titolo “Omaggio a Beethoven”. Nel 2023 ha debuttato al Mozarteum di Salisburgo, ottenendo una “standing ovation”. Gli artisti del Quartetto Chagall elaborano progetti che affiancano alla musica classica opere di multivisione, tra cui spiccano gli spettacoli “Comedìa, in una selva oscura”, prodotto nel 2021 per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e patrocinato dal MiBACT, “Seasons”, che rappresenta in modo inedito le “stagioni” di Vivaldi e Piazzolla e “Pastorale”, la Sesta Sinfonia di Beethoven in versione cameristica per sestetto d’archi (trascrizione di M.G.Fischer), per sensibilizzare sui problemi ambientali e climatici.

Nel 2026 verrà pubblicato il loro secondo CD, “Sinfonie Cameristiche”, inciso con l’etichetta internazionale “Da Vinci Publishing”.

Marc Chagall e il suo dipinto “Il violinista blu” (1913) hanno ispirato questi progetti e il nome della formazione.

Dal 2020, il Quartetto Chagall compone il Comitato Artistico dell’Associazione TRIESTECLASSICA APS, attiva nell’organizzazione di importanti progetti musicali da parte e per i giovani.

Nel 2023 il quartetto è stato selezionato per aderire alla rete de “Le Dimore del Quartetto”.

IGOR ZOBIN

Triestino, nasce in un territorio ricco di cultura e influenze musicali eterogenee. Studia presso la Glasbena matica a Trieste, fin da subito dimostra una grande propensione musicale, tanto che a nove anni vince il suo primo concorso internazionale d’interpretazione musicale a Treviso. Attorno agli anni Novanta e a seguire, consegue numerose affermazioni in circa trenta concorsi internazionale e nazionali, spesso come rappresentante dell’Italia o miglior italiano classificato.

Si diploma in fisarmonica al Conservatorio G. Rossini di Pesaro, in composizione al Conservatorio G. Tartini di Trieste sotto la guida dei professori Fabio Nieder e Marco Sofianopulo, nonché in direzione d’orchestra alla prestigiosa Accademia Musicale Pescarese sotto la guida del Maestro Donato Renzetti.

Lo studio di discipline musicali diverse, seppur complementari, sono dimostrazione del suo pensiero artistico – musicale; a livello internazionale è uno dei pochi fisarmonicisti diplomati in direzione d’orchestra che sviluppa contemporaneamente le carriere di concertista, direttore d’orchestra e compositore.

Grazie al suo estro, la versatilità e l’originalità che lo contraddistinguono, affronta contemporaneamente e con grande successo i progetti musicali più disparati, dalla direzione del grande repertorio per orchestra fino al crossover, dalla musica contemporanea a sempre nuovi allestimenti teatrali.

Collabora regolarmente con alcuni tra i direttori, solisti e compositori più importanti al mondo, fra i quali vanno sicuramente menzionati Susanna Malkki, Daniel Kawka, Zoltan Pesko, Lu Jia, Marco Angius, Georgy Kurtàg, Sofia Gubajdulina, Azio Corghi, Luca Francesconi, Fabio Nieder, Jean Francaix, Filippo Perocco, Giovanni Verrando, Riccardo Vaglini, Daniela Terranova, Marko Feri, Livia Rado, Barbara Hannigan, Alda Caiello, Timothy Brock, Mateja Petelin e molti altri, con i quali esegue importanti prime esecuzioni mondiali e italiane.

Collabora inoltre a stretto contatto con Enti e orchestre di altissimo valore artistico e culturale, fra i quali vanno menzionati i Ministeri della cultura italiana e slovena, il CIDIM, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, il Teatro Lirico Goldoni di Livorno, l’Orchestra Filarmonica Novecento, l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra Filarmonica di Torino, la Fondazione Orchestra Regionale Toscana, il Teatro Stabile Sloveno e Il Rossetti a Trieste, Teatro Nazionale Sloveno a Lubiana, la Biennale Musica a Venezia, MITO Festival, Società dei Concerti di Milano, Play!it, Teatro La Fenice, Istituzione Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, Nuova Consonanza Roma, Treviso Nuova Musica, Associazione Chamber music – Trio di Trieste, Società dei Concerti di Trieste e molti altri, nonché con numerosi Conservatori italiani, fra i quali Trieste, Udine, Venezia, Trento, Milano, Torino, Catanzaro, con Accademie estere, fra le quali l’Accademia di musica e arte a Tallinn, Melbourne, gli Istituti italiani di cultura nel mondo come Parigi, Vancouver, Edmonton, Montréal, Tallinn, Belgrado, Tirana e Vienna.

Fisarmonicista de L’arsenale Ensemble con cui ha ricevuto premi di grande rilevanza artistica, fra i quali si segnalano il prestigiosissimo XXXV PREMIO DELLA CRITICA MUSICALE “FRANCO ABBIATI” 2016 per la ricerca musicale, SIAE, Siemens Foundation.

Attento alla sviluppo musicale e culturale del proprio territorio; da 18 anni collabora come maestro collaboratore, arrangiatore e performer con il Teatro stabile sloveno di Trieste, ha sviluppato un progetto orchestrale in seno alla Glasbena matica FVG, è protagonista di svariati progetti sinfonici con l’Orchestra regionale FVG, con la quale ha registrato per la RAI, per il ventennale della tv Transfrontaliera (Rai Regionale e TV Capodistria), per la RTV Slovenia. Collabora regolarmente con il Piccolo Opera Festival in svariate produzioni operistiche. Di eccezionale rilevanza il concerto sinfonico dell’ottobre 2021, svolto alla presenza dei Presidenti della repubblica italiana e slovena, Mattarella e Pahor, per Gorizia Capitale europea della cultura 2025. Collabora inoltre con il Quartetto d’archi Chagall.

È seguito da importanti emittenti televisive, riviste del settore ed editori, tra le quali vanno menzionate la RAI, Sky Classica, RTV Ljubljana, ORF, Suonare news, Amadeus, edizioni Ricordi, RAI