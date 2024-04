Concerto Roberto Turrin il 5 aprile in Villa Correr Dolfin

PORCIA – Venerdì 5 Aprile, alle ore 20.30, nel Salone della Barchessa est di Villa Correr Dolfin a Porcia, si terrà il concerto “Il XX secolo conversa con J.S.Bach”, organizzato dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” in collaborazione con il Comune di Porcia e la Fondazione Friuli. Protagonista il m° Roberto Turrin, docente di pianoforte al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, del quale è stato Direttore dal 2015 al 2021.

L’ingresso al concerto è gratuito.

Programma concerto

Malgrado un repertorio originale pianistico eccezionalmente vasto creato nel XIX secolo, generazioni di pianisti e compositori del XX secolo si sono confrontate costantemente con l’opera di Bach, in realtà concepita per altri strumenti a tastiera (principalmente clavicembalo e clavicordo).

In un intervento del 1985 Piero Rattalino ebbe a dire: «Penso che Bach non avesse motivo di dolersi dei suoi clavicembali e dei suoi clavicordi, e che la sua musica possa benissimo fare a meno del pianoforte. Resta però da vedere se il pianoforte possa fare a meno di Bach», una sorta di sfida, quindi, che molti compositori e pianisti del 900 raccolsero al fine di esplorare nuovi orizzonti per lo sviluppo della letteratura per pianoforte.

Questa proposta è quindi dedicata ad alcune “rivisitazioni” dell’opera di J.S. Bach da parte di importanti compositori del 900, attraverso l’esecuzione di trascrizioni/elaborazioni delle sue opere originali o di brani basati sull’uso dell’acronimo B.A.C.H. in stili e contesti molto differenziati tra loro (impressionismo, neoclassicismo, jugendstil, ecc..), con qualche incursione anche nel jazz, nel blues e persino nel valzer.

Musiche di J.S.Bach, F.Busoni, A.Honegger, S.Rachmaninov, N.Rota, F. Poulenc.