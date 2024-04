Il Salotto del Gusto, il 20 e 21 aprile prodotti territoriali a Cordenons

CORDENONS – Torna l’annuale appuntamento con l’asparago di Cordenons e i prodotti del territorio.

Il Comune di Cordenons, Pordenone with love, la Pro Cordenons APS e l’Associazione Sviluppo e Territorio vi aspettano nella meravigliosa Piazza della Vittoria di Cordenons, sabato 20 e Domenica 21 aprile, in occasione della giornata dedicata alla promozione dei prodotti De.Co. del comune di Cordenons: asparago bianco, trota iridea, nocciole, fragole e birra artigianale.

Un’iniziativa “esperienziale” di promozione del territorio, dei prodotti tipici e della buona cucina incentrata su questi prodotti di eccellenza della nostra regione, attraverso la promozione della denominazione De.Co (Denominazione Comunale), marchio istituito al fine di rilanciare e valorizzare la produzione locale legata all’agroalimentare, all’enogastronomia e artigianato per promuovere il territorio attraverso le specificità produttive e salvaguardare il patrimonio locale.

La manifestazione è patrocinata dalla Camera di Commercio di Pordenone – Udine, da Promoturismo FVG e dall’UNPLI FVG

PROGRAMMA

Sabato 20 aprile

ORE 16.00 CONVEGNO: “COMPRI AL BUIO O LEGGI PRIMA L’ETICHETTA?”

Per quali alimenti l’etichettatura ti fa conoscere la provenienza delle materie prime?

Con la dott.ssa Barbara Toso.

A cura del Comune di Cordenons e in collaborazione con Coldiretti Pordenone

Ingresso libero

ORE 17.30 PREMIAZIONE “Visioni Urbane: cattura la bellezza del vuoto”

Concorso fotografico aperto ai giovani dai 15 ai 25 anni sul tema delle vetrine sfitte di Cordenons.

A cura dello Spazio Giovani di Cordenons

ORE 18:00 INAUGURAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

ORE 18:00 – 22:00 la piazza ospiterà gli stand di degustazione e vendita dei prodotti a marchio De.Co. e sarà attivo un servizio ristorazione con piatti a base di asparago, trota iridea, nocciole, fragole e birra artigianale a marchio De.Co Scopri di più.

Domenica 21 aprile

ORE 9.00 IN BICICLETTA AL SALOTTO DEL GUSTO, ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE AGROALIMENTARI E NATURALISTICHE DI CORDENONS

La FIAB organizza un itinerario cicloturistico alla scoperta delle eccellenze agroalimentari e naturalistiche di Cordenons.

In caso di maltempo il giro cicloturistico potrà essere anticipato a sabato 20 aprile.

ORE 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 VIVI LA RACCOLTA DELL’ASPARAGO

con partenza da Piazza della Vittoria, inizieranno i tour gratuiti in pulmino che porteranno il pubblico a vivere l’esperienza della raccolta degli ortaggi direttamente nelle aree coltivate, assistiti dal personale delle Aziende Agricole. Le visite partiranno da Piazza della Vittoria dirette verso le asparagiaie dell’Az. Agricola Del Zotto, dell’Az. Agricola Mucignat e dell’Az. Agricola Pavan e rispetteranno i seguenti orari: 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 (4 tour – uno ogni ora)

La partecipazione è gratuita. Ma su prenotazione, scrivendo un messaggio all’Az. Agricola Pavan 346-0971624

ORE 10.00 in Piazza della Vittoria si apriranno gli stand espositivi e di degustazione e vendita dei prodotti De.co. e sarà attivo un servizio ristorazione con piatti a base di asparago, trota iridea, nocciole, fragola e birra artigianale, abbinati ai vini e alla birra artigianale del territorio.

ORE 10.00 ESPOSIZIONE DI MACCHINE AGRICOLE

​A cura dell’Associazione Sviluppo e Territorio

ORE 10.00 ESPOSIZIONE PRODOTTI ENOGASTRONOMICI ED ARTIGIANATO LOCALE

A cura del Comune di Cordenons

ORE 11.00 SHOWCOOKING con degustazione: “LE DE.CO. IN TAVOLA”

Realizzazione di invitanti preparazioni gastronomiche utilizzando i prodotti De.co del territorio.

Evento realizzato dagli studenti della scuola CEFAP di Codroipo del settore agroalimentare guidati dal docente Gabriele Pressacco.

L’evento ha un costo a persona di 5€ da pagare in contanti sul posto.

Per prenotazioni: Pro Cordenons APS dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00

Tel. 0434 581365

[email protected]

A cura del Comune di Cordenons in collaborazione con CEFAP

ORE 14:00 – 15:30 – 17.00 (tre tour) VISITA GUIDATA: ALLA SCOPERTA DEI MAGREDI E DELLE RISORGIVE

Inizieranno i tour gratuiti in pulmino che porteranno il pubblico, appassionato di natura, alla visita del sito SIC dei Magredi e delle Risorgive.

I tour gratuiti partiranno da Piazza della Vittoria per il sito SIC dei Magredi e per le Risorgive.

La partecipazione è gratuita. Ma su prenotazione.

Per prenotazioni contattare l’Associazione Naturalistica Cordenonese contattando direttamente l’associazione indicando nome e cognome dei partecipanti entro sabato 20 aprile ore 12.00 a Giuseppe 333 156 5942 e/o Dora Lisa 333 9083860.

ORE 15.00 L’ARTE DI CONSEVARE

Realizzazione di conservati vegetali classici ed innovativi a base di asparagi e prodotti di stagione.

Realizzato dagli studenti della scuola CEFAP di Codroipo del settore agroalimentare guidati dal docente Gabriele Pressacco.

Ingresso libero

A cura del Comune di Cordenons in collaborazione con CEFAP

ORE 15.00 – 18.30 LUNA PARK VINTAGE

Con tanti giochi per tutte le età

ORE 17.30 LABORATORI DI DECOUPAGE PER BAMBINI

Dai 5 agli 11 anni, per un massimo 20 bambini.

Ogni bambino dovrà essere affiancato da un adulto.

Ingresso gratuito su prenotazione, contattando la Biblioteca Comunale al numero 0434.930825 dal 3 al 17 aprile dalle 15:00 alle 18:00.

PER TUTTO IL MESE DI APRILE, sarà possibile assaporare in uno dei ristoranti del territorio aderente all’iniziativa il menù speciale o il piatto a base di prodotti De.Co.

