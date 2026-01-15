Concerto “Wagner-Brahms: l’incontro – scontro tra due giganti” il 17 a Porcia

PORCIA – Sabato 17 gennaio, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Agnese in Roraipiccolo a Porcia, si terrà il Concerto Wagner – Brahms: l’incontro – scontro tra due giganti con l’ensemble Roma Tre Orchestra e Andrea Mancini, vincitore del Concorso Internazionale “Città di Porcia” edizione corno 2025. Matteo Morbidelli e Sophia Azzollini (violino), Mariama Coly (viola), Verena Seba (violoncello), Lucie Monjanel (mezzosoprano) e Matteo Bevilacqua (pianoforte) eseguiranno insieme al cornista musiche di Schumann, Wagner e Brahms.

INGRESSO LIBERO

Il programma

Richard Wagner e Johannes Brahms hanno incarnato poli opposti della vita musicale tedesca della seconda metà dell’Ottocento: la cosiddetta “Brahms gegen Wagner”, che rifletteva non solo un contrasto estetico ma quasi due “partiti” culturali.

I due si incontrarono una sola volta, a Vienna, nel 1863. Wagner vedeva in Brahms un conservatore sterile, lo considerava un musicista “accademico”, legato a forme del passato (sonata, sinfonia, quartetto) e incapace di una vera innovazione drammatica e filosofica, oltre che di scrivere belle melodie. Per Wagner, Brahms rappresentava la “musica assoluta” opposta alla sua idea di “opera d’arte totale” e di musica del futuro.

Dal lato di Brahms il giudizio non era meno critico, ma più contenuto nei toni. Brahms ammirava aspetti della scrittura wagneriana (l’orchestrazione, certe invenzioni armoniche), ma detestava l’enfasi, la retorica e il culto della personalità che circondava Wagner. Si sentiva distante dal suo progetto estetico e morale (e ne era distante, per comportamento, atteggiamenti e stile di vita).

Di entrambi, ascoltiamo pagine indimenticabili. I Wesendonck – lieder, scritti a Zurigo ai tempi in cui Wagner meditava sul Tristano e Isotta (di cui vengono anticipati molti temi musicali), sono forse la più importante pagina dell’autore slegata dai grandi drammi musicali. Il Trio per corno di Brahms è invece, forse, la più importante pagina cameristica in assoluto dedicata a questo ottone, autentica meraviglia sospesa tra rigore formale e intensità emotiva.

Curriculum Artisti

Lucie Monjanel

Lucie Monjanel, mezzo-soprano italo-francese, è nata a Roma il 24 settembre 2000, è cresciuta a Parigi. Attualmente sta concludendo il suo percorso di studi presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma frequentando il secondo anno del biennio di canto con il M° Cinzia Alessandroni. Nel 2025 ha interpretato il ruolo di Carmen dell’omonima opera di G. Bizet e Erda del «Sigfried» di R. Wagner con Roma Tre orchestra. Nel 2023 ha interpretato il ruolo della suora Zelatrice, nell’opera di «Suor Angelica» di Puccini al Teatro Verdi di Salerno, nello stesso anno aveva conseguito un erasmus presso il conservatorio di Stavanger in Norvegia. Nel 2022 aveva debuttato con il ruolo della Zia principessa con la Berlin Opera Academy.

Matteo Bevilacqua

Matteo Bevilacqua è un pianista concertista italiano e artista in residenza presso la Queen Elisabeth Music Chapel in Belgio. Considerato uno dei pianisti più interessanti della sua generazione, incide per etichette internazionali come Naxos Records e Grand Piano. Le sue registrazioni sono state trasmesse in Rai Radio 3 e hanno ricevuto apprezzamenti dalla critica internazionale. Ha partecipato a oltre 30 concorsi internazionali e ha suonato in prestigiose sale e teatri, tra cui il Millennium Amphitheater a Dubai, il Palazzo Schönbrunn a Vienna e il Teatro Palladium a Roma.

Con più di 100 concerti solistici all’attivo, è ospite di numerosi festival e stagioni musicali e attualmente ricopre il ruolo di docente di pianoforte principale presso il Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria.

Andrea Mancini

Andrea Mancini nasce a Udine nel 1996, attualmente è Primo Corno presso l’Orchestra della Toscana, dopo essere stato per due anni Assistant Principal Horn dei Brussels Philharmonic (2019-2021), ed aver collaborato con il Teatro e la Filarmonica della Scala (per cui è risultato vincitore di audizione nel 2022), il Nürnberg Staatstheater, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Mozart, i Bochumer Symphoniker e altri, collaborando con direttori come Z. Metha, D. Gatti, D. Barenboim, M.-W. Chung, R. Chailly, J. Williams, F. Luisi e solisti del calibro di R. Fleming, R. Buchbinder, T. Zimmermann, B. Terfel, A. Meneses, L. Vogt.

A novembre 2025 ha vinto il Primo Premio, il Premio della Giuria Giovani e il Premio del Pubblico al 35° Concorso Internazionale “Città di Porcia” (2025).

Ha collaborato per la registrazione di numerosi progetti discografici per etichette tra cui Decca, Deutsche Grammophone, Warner Classic e Naxos.

Parallelamente all’attività concertistica, si dedica all’insegnamento attualmente presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno.

Fondata nel 2005, Roma Tre Orchestra è il primo ensemble orchestrale nato nell’ambito di un’università pubblica a Roma. Composta esclusivamente da musicisti professionisti, l’orchestra è riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, distinguendosi come un punto di riferimento per la promozione della musica classica. Attraverso concerti e progetti formativi in Italia e all’estero, unisce eccellenza artistica, creatività e impegno culturale.

Roma Tre Orchestra ha inoltre collaborato con importanti Istituzioni pubbliche quali Roma Capitale, Associazione Teatro di Roma, Ambasciata degli Stati Uniti presso il Quirinale e presso la Santa Sede, Caspur, Accademia di Danimarca, Zètema, Laziodisu, Laziocrea, CIDIM, Reale Ambasciata di Norvegia, Ambasciata del Regno del Belgio, Ambasciata dei Paesi Bassi, Ambasciata di Svizzera, Ambasciata di Spagna, Ambasciata di Lussemburgo, Istituto Polacco di Cultura, Conservatorio di Santa Cecilia, Conservatorio di Latina, Biblioteche di Roma, Casa di Goethe, Municipio Roma VIII, Città di Vibo Valentia.