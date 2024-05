Confronto, il 28, tra candidati sindaco a Pasiano

PASIANO – Martedì 28 maggio alle 20.30 al Teatro Comunale Gozzi, in via Roma, 13 a Pasiano, ci sarà il confronto tra i candidati a sindaco del Comune, promosso da Ascom-Confcommercio Pordenone, in collaborazione con il Messaggero Veneto, moderato dal giornalista Enri Lisetto.

Da una parte Marta Amadio, sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega e Progetto Forza Pasiano; dall’altra, Sergio Ros, che corre per Viva Pasiano, Cambiare si puô e Pasiano in Comune.

Temi: dal commercio ai servizi, la pianificazione territoriale, le scelte in materia tributaria, l’ambiente e il sociale.