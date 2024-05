“Il Cerchio dei Sapori” di Marco Marano, nuova apertura a Tamai il 1^ giugno

TAMAI DI BRUGNERA – A tagliare il nastro per l’apertura del nuovo punto vendita del “Cerchio dei Sapori” dell’imprenditore Marco Marano, sabato primo giugno alle h.11.00, in Piazza Sant’Anna a Tamai, sarà il Sindaco del Comune di Brugnera Renzo Dolfi, insieme al celebre cantante e golfista Mal dei Primitives e a Don Andrea, Parroco di Tamai e Maron di Brugnera.

“Dopo vent’anni di fruttuosa attività nel settore agroalimentare”, racconta il dott. Marano, laureato in Medicina Veterinaria ad Udine, Corso di Laurea in Scienze della Produzione Animale (successivamente abilitatosi come Agrotecnico), pordenonese con radici nella ridente Sicilia, “erano mature le condizioni perché dessi una più ampia svolta alla mia attività cominciata nei locali della Storica Società Cooperativa di Consumo Rurale di Vigonovo, con l’apertura di un ampio locale in Piazza a Tamai, nella sede della conosciutissima ex Ferramenta Montagner.

Volevo, infatti, non solo continuare la vendita della nostra gamma di prodotti del settore alimentare specializzato, ma anche riuscire a collocare un buon reparto di prodotti ortofrutticoli provenienti da diverse realtà italiane”.

L’attenzione alla qualità e alla varietà bio dei prodotti è il punto forte del “Cerchio dei Sapori”, che si è guadagnata negli anni una clientela esigente dal punto di vista salutistico ma anche del gusto. Infatti Marco Marano, sapientemente, come già fatto in passato, intende organizzare, anche nella nuova sede, momenti di degustazione a tema per farne conoscere ed apprezzare la qualità. E su quest’ultima si può stare certi , visto che l’attività ha conseguito la Certificazione Biologica ICEA, vale a dire che viene effettuato un costante controllo dei prodotti biologici selezionati e venduti, dal seme alla tavola.

Una filosofia aziendale che si fonda quindi, principalmente, sulla conoscenza diretta dei fornitori e delle filiere di produzione, che porta altresì alla ricerca di prodotti di nicchia come il Riso di Lomellina Carnaroli Classico Certificato, di cui Il Cerchio dei Sapori è distributore per tutto il Friuli, o le stagionature di Parmigiano Reggiano “Scelto Sperlato” dai 18 a oltre 120 mesi.

Insomma un punto di riferimento sicuro per una clientela attenta e con prodotti, relativamente ai costi, accessibili a tutti.

Marco Marano, Matteo Marano, socio e fratello, e collaboratori vi aspettano dunque al nuovo punto vendita “Il Cerchio dei Sapori” in Piazza a Tamai, per una sorprendente scoperta nel gusto e nell’eccellenza dell’agroalimentare bio e per offrirvi, su richiesta, servizi di distribuzione a domicilio e preparazione di ceste regalo uniche.

Antonietta Maria Di Paola