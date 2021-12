DEVI VENDERE CASA? ECCO I COSTI NECESSARI DA SOSTENERE!

Ce lo spiega Daniele Liguori di HomeLead – Pordenone

Quando si decide di vendere casa spesso si sottovaluta di considerare quali siano gli obblighi ed i relativi costi correlati che sarà necessario sostenere.

Ecco quindi una panoramica esaustiva dei principali costi cui si andrà incontro per la vendita e di cui è bene essere al corrente prima, per avere certezza dell’importo netto che andremo a realizzare:

1. Il primo costo riguarda l’eventuale utilizzo di una agenzia immobiliare. Spesa non indispensabile in senso generale ma indispensabile se si vuole raggiungere la vendita ottimizzando i tempi della gestione. Consideriamo anche che se si dovrà pagare l’Agenzia significherà che l’immobile è stato venduto e quindi che l’obiettivo è stato raggiunto;

2. Il secondo costo da considerare è quello della certificazione energetica: documento obbligatorio per la vendita. Il notaio infatti ha bisogno dell’originale per rogitare ma questo è un documento obbligatorio anche per la messa in vendita ed a redigerlo deve essere un tecnico abilitato (se non ne conosci uno, te lo possiamo consigliare noi) .

Il documento redatto ha una validità di 10 anni, quindi redigerlo oggi può essere utile ai fini della vendita futura, oltre al fatto che indica l’efficienza energetica e può essere molto utile anche ai fini della valutazione dell’immobile. Il costo parte da circa € 180,00;

3. Il terzo costo riguarda gli eventuali adattamenti catastali e urbanistici. Non si può vendere se non c’è la conformità catastale e urbanistica; pertanto, se la planimetria catastale non è corrispondente allo stato di fatto, va rifatta da un tecnico abilitato che provvederà a rifare l’accatastamento (es. se una paretina che negli anni è stata costruita o demolita all’interno dell’immobile, bisognerà provvedere alla modifica catastale, altrimenti non si potrà procedere alla vendita). Il costo può variare a seconda delle modifiche fatte: si parte dall’importo di € 600,00;

4. Il quarto costo riguarda gli immobili ricevuti per eredità. Se la proprietà dell’immobile da vendere è stata acquisita per eredità, sarà necessario procedere anche alla trascrizione dell’accettazione dell’eredità. Chiunque desideri vendere un immobile di cui sia entrato in possesso per successione, se non hai mai accettato espressamente l’eredità, dovrà trascrivere l’accettazione tacita dell’eredità, per garantire al suo acquirente che il suo acquisto non possa mai essere messo in discussione. Il costo si aggira tra i € 450,00 ed i € 500,00;

5. Il quinto costo riguarda le spese condominiali straordinarie. Nei casi di immobili in condominio, le spese condominiali ordinarie si devono pagare fino alla data del rogito. Ma le spese straordinarie, se deliberate prima della data del rogito, restano in capo al venditore, a meno che non ci sia un accordo esplicitato anche in atto che indichi il contrario. Pertanto attenzione alle assemblee condominiali, alle verbalizzazioni e soprattutto alle delibere!

Questi sono i costi che un venditore dovrebbe tenere sempre sotto controllo. Prima di mettere l’immobile sul mercato, è quindi consigliabile avere sempre tutta la documentazione completa, in modo tale da essere pronti ad andare dal notaio anche il giorno dopo averlo messo sul mercato!

BUONA VENDITA!

