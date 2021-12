Premio Cigana, un Festival controcorrente senza i “soliti noti”. Tutti i vincitori

AVIANO- Ventinove finalisti e un parterre di ospiti in rappresentanza delle istituzioni locali e regionali hanno dato vita oggi alla proclamazione dei vincitori della 12ª edizione del “Premio Simona Cigana”, un festival annuale del giornalismo che ha per protagonisti gli addetti ai lavori e i fruitori dell’informazione.

Come sempre, l’iniziativa (nazionale, annuale, multimediale, multilingue) è del Circolo della Stampa di Pordenone, che l’ha intitolata alla giovane giornalista Simona Cigana, deceduta nel 2007 durante il lavoro, e l’ha dedicata al Friuli Venezia Giulia.

«Intendiamo proseguire su questa strada – ha dichiarato nel suo saluto di apertura il presidente del Circolo, Pietro Angelillo – perché ci battiamo da oltre cinquant’anni per proporre il lavoro dei giornalisti che sono in prima linea ogni giorno e i diritti dei destinatari delle notizie. Il nostro è un premio, non ai soliti noti, ma a coloro che considerano l’informazione un diritto-dovere a salvaguardia della democrazia e della libertà di espressione».

Quasi un appello, raccolto da vari intervenuti, a partire da Pietro Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale del FVG, che nell’occasione ha ricevuto la nomina statutaria di Socio onorario del Circolo della stampa di Pordenone, per l’alto ruolo legislativo da lui rappresentato, per la capacità dimostrata nella funzione di amministratore pubblico e di libero professionista.

Ha fatto gli onori di casa il sindaco di Aviano Ilario De Marco Zompìt. Ha portato il saluto dell’Ordine regionale dei giornalisti la vicepresidente Paola Dalle Molle. Ha espresso il suo compiacimento Antonio Zamberlan, presidente della Bcc Pordenonese e Monsile, lo sponsor principale. Ha ricordato Simona Cigana la presidente della commissione regionale Pari opportunità Dusi Marcolin, che ha annunciato, per la giornata mondiale della Donna, a Trieste, un evento dedicato alla giornalista avianese.

Leit motiv della giornata è stato dunque il lavoro dei giornalisti, tra le difficoltà in cui versa l’editoria italiana, stretta tra questioni di mercato, deformazioni da fake news e assalto incontrollato dei social media. «Dobbiamo difendere i valori della democrazia – ha esortato il presidente Zanin – difendendo la libertà dell’informazione attraverso la professionalità e la conoscenza». Un compito che spetta a tutti i giornalisti, «in particolare le donne-giornaliste – ha puntualizzato Paola Dalle Molle – che in questo momento subiscono le minacce più pesanti di stampo malavitoso e di odio di genere».

Dall’inizio alla fine, numerose le espressioni di affetto per Luisa e Bruno Cigana, genitori di Simona, che contribuiscono a sostenere il “Premio”. A loro è stato consegnato il tradizionale mazzo di rose bianche (simbolo del Direttivo del Circolo della stampa) con al centro una rosa rossa (simbolo di Simona).

Uno spazio è stato dedicato anche a tre Soci Onorari: Angelo Luminoso (docente e uomo di culura nel suo 99° compleanno), Demetrio Volcic (inviato speciale e scrittore), Giovanni Strasiotto (giornalista, pubblico amministratore, storico) deceduti di recente.

I premiati per categorie:

Testate giornalistiche

MILENA BIDINOST (Direttore responsabile di “LDP Libertà di Parola”, Giornale di strada, trimestrale su carta edito dall’Associazione de I Ragazzi della Panchina, Pordenone).

EUGENIO GAZZOLA (Autore di “Pordenone piccola Milano“, Pordenone Economy Web, dicembre 2020).

Giornalisti scrittori

DANIELA DOSE (Autrice del libro “Matilde e la canoa”, editore Antipodes, giugno 2021).

RAFFAELE CADAMURO (Co-autore del libro “Antologia ‘par’ Cordenons”, edito dal Gruppo Cordenonese del Ciavedàl, giugno/ottobre 2020).

CATEGORIA GIORNALISMO

SOCIALE/ INFORTUNI SUL LAVORO

SEGNALAZIONE SPECIALE – EMANUELE MINCA (“La fabbrica solidale cerca sostenitori”, Il Gazzettino, Pordenone, 26 giugno 2020)

1° PREMIO ASSOLUTO – GIACOMINA PELLIZZARI (“Occupazione e salute nel Friuli Venezia Giulia. Troppi infortuni sul lavoro”, Messaggero Veneto, parte generale, 28 maggio 2021)

CATEGORIA GIORNALISMO TURISTICO AVIANESE E PEDEMONTANA

1° PREMIO ASSOLUTO TURISMO/AVIANESE

Sigfrido Cescut (“I volontari riaprono la chiesa di Castello”, Messaggero Veneto Pordenone, 6 agosto 2020)

1° PREMIO ASSOLUTO TURISMO/PEDEMONTANA

NAZZARENO LORETI (Per il servizio “Neve, pioggia e grandine non fermano i tifosi. Festa grande per il Giro”, Il Gazzettino, 23 maggio 2021)

CATEGORIA GIORNALISMO ECONOMIA/ARTIGIANATO

SEGNALAZIONI SPECIALI

Adriano Del Fabro (“I bottai Garbellotto sbarcano a Sacile”, Sole Verde, Udine, luglio-agosto 2020)

Elisa Marini (“Ri.natura, il piano di Cancian per valorizzare la montagna”, Il Gazzettino, Pordenone, 31 luglio 2020)

Pier Paolo Cautero (“L’ultimo atto di un’osteria nata negli anni Cinquanta”, Il Gazzettino, Udine, 12 aprile 2021).

Stefano Cosma (“Galvanizzati da un bijoux in terra friulana”, Espansione, periodico di economia, Milano, gennaio-febbraio 2021).

Daniela Patiès Montagnèr (“Marco Fantoni, un friulano illuminato che ha saputo vedere lontano e che ha reso grande l’Italia nel mondo”, Corriere del Popolo-Paese sera, quotidiano online, Roma, 29 giugno 2021).

Andrea Saule (“Il giradischi di David Bowie”, Tgr Rai 1, rubrica ”Officina Italia”, 22 maggio2021).

PRIMO PREMIO EX AEQUO

Erika Adami (“Le friulane, una moda del passato che non teme il futuro”, La Patrie dal Friûl, Udine, gennaio febbraio 2020).

Melania Lunazzi (“Maria Teresa De Antoni. L’atelier della lana cotta”, Mia Magazine, trimestrale di Lifestyle, Udine, Maggio 2021).

CATEGORIA GIORNALISMO SPORTIVO

SEGNALAZIONI SPECIALI

Davide Macor (“Quel trofeo federale vinto a mani basse”, Messaggero Veneto, Sport, 12 aprile 2021).

Generoso D’Agnese (“La gara delle beffe” (Gazzettino Italiano Patagonico-Noticias desde italia al mundo, Argentina, 13 giugno 2021).

Matteo Femìa (“Massimiliano I fra tricolore e bianco-rosso”, Il Piccolo, Trieste, 23 giugno 2021).

PRIMO PREMIO EX AEQUO

Monika Pascolo (“I miei voli con la moto sfidando la paralisi”, La Vita Cattolica, Pordenone, 29 luglio 2020).

Francesco Cardella (“La vita di Esubalew lega Trieste e l’Etiopia”, Il Piccolo, Trieste, 6 febbraio 2021).

CATEGORIA GIORNALISMO D’INCHIESTA

SEGNALAZIONI SPECIALI

Antonio Crispino (“Bihac, dentro il campo-lager dei migranti che sognano l’Europa”, Corriere.it, Rcs MediaGroup, 21 gennaio 2021).

Daniela Dose (“C’è un’altra emergenza: la depressione fa ammalare i giovani”, Il Gazzettino, Pordenone, 25 gennaio 2021).

Giorgio Simonetti (“Sostanze cancerogene nell’aria, ma per Arpa va tutto bene”, La Città, periodico cartaceo di Pordenone, novembre 2020)

Ludovico Fontana (“Dai Balcani agli Appennini: le storie dei minori kosovari mandati dalle famiglie in Italia”, Rai 3 – Tgr, Est-Ovest, 18 ottobre 2020).

Luisa Pozzar (“Respinti a un miglio dalla salvezza”, Famiglia Cristiana, 15 novembre 2020).

Michela Sovrano (“L’agricoltura sociale del Friuli Venezia Giulia”, Oltre l’Ostacolo-La Luna Onlus, San Giovanni di Casarsa, maggio 2021)

PRIMO PREMIO ex aequo

Marianna Di Piazza (“La lunga battaglia contro il Covid in reparto”, Giornale.it, 31 gennaio 2021).

Lavinia Nocelli (“Un cuore matto. E solo”, Il Manifesto, 11 giugno 2021).