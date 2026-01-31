12.1 C
Distretto Sile e Meduna “Markettiamo”: laboratorio per le imprese

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

AZZANO DECIMO – “Markettiamo” è il nuovo incontro formativo gratuito promosso dal Distretto del Commercio Sile e Meduna, in programma giovedì 5 febbraio con inizio alle ore 20 nella sala Enal di Tiezzo di via Piave.

Un laboratorio interattivo pensato per commercianti e imprenditori dei sei comuni partner (Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano, Prata e Pravisdomini) per aiutare a costruire una presenza efficace sul mercato, puntando alla rete locale e alla valorizzazione delle specificità del territorio e favorire lo scambio tra settori diversi, uniti dal radicamento territoriale e dalla volontà di crescere insieme.

L’incontro affronterà temi concreti e immediatamente applicabili: dagli strumenti essenziali per farsi trovare (sito web, social media, materiali di comunicazione), alla costruzione di messaggi efficaci e micro-idee di marketing sostenibili per valorizzare prodotti e servizi senza sprechi di risorse.

«Invitiamo tutti gli operatori del territorio a partecipare alle iniziative del Distretto» dichiarano congiuntamente Eleonora Pigat, presidente del Distretto Sile e Meduna, e Federico Mariutti (nella foto) presidente Confcommercio del mandamento di Azzano Decimo. «Queste iniziative rappresentano un’opportunità concreta per acquisire competenze che fanno la differenza nella competizione di mercato. La formazione è un investimento nel futuro della propria attività e, al tempo stesso, contribuisce alla vitalità economica dell’intero territorio».

Il Distretto del Commercio Sile e Meduna nasce dalla partnership tra i sei comuni del pordenonese e le principali associazioni di categoria (Confcommercio, Confcooperative, Confartigianato), la Camera di Commercio Pordenone-Udine per valorizzare il comparto di prossimità attraverso marketing digitale, formazione continua e finanziamenti alle imprese per investimenti in tecnologia digitale e sostenibilità ambientale. Va precisato che il progetto “Markettiamo” è solo uno degli appuntamenti formativi in calendario.

Tutti gli eventi successivi saranno pubblicati sui canali social e sul sito web del Distretto (www.distrettosilemeduna.it), dove è possibile seguire tutti gli aggiornamenti su iniziative, bandi e opportunità per le imprese del territorio.

