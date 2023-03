Donne Protagoniste, il 23 Paola Cadelli con “Rosalind Franklin”

PORCIA – Giovedì 23 marzo alle 17.30, al Casello di Guardia di Porcia, quarto e ultimo appuntamento della rassegna Donne Protagoniste per parlare con Paola Cadelli e Lorenza Stroppa di Donne e Scienza: storie di discriminazioni, ingiustizie e meriti riconosciuti solo tardivamente.

La questione della parità di genere, sempre sotto i riflettori, riguarda anche il mondo della scienza e della ricerca dove persiste un gap tra donne e uomini in termini di formazione, occupazione e possibilità di carriera: da Ipazia, Marie Curie e Rosalind Franklin molta strada è stata fatta ma molta è ancora da compiere.

Paola Cadelli nel suo ultimo romanzo racconta la storia di Rosalind Franklin, biologa e grande esperta di cristallografia ai raggi X, una storia volutamente oscurata per lungo tempo e che è emblematica delle discriminazioni delle donne nel mondo scientifico.

Si tratta di una storia intensa, presentata con estremo rispetto, che mette in luce sia il rigore professionale che lo spessore umano di una donna moderna e generosa, che ha preferito rimanere in ombra anziché ostentare il proprio valore, in nome di un amore profondissimo nei confronti della scienza.

Si conclude così la rassegna DONNE PROTAGONISTE 2023 che, proponendo i ritratti a tutto tondo di Barbara Schiavulli, Valentina Volpe Andreazza, Francesca Muner e Rosalind Franklin, ha offerto un articolato panorama di storie di donne, del presente e del passato, per riflettere sul ruolo femminile nella società con uno sguardo attento a quei paesi dove libertà e diritti sono irrimediabilmente compromessi.

Incontro realizzato in collaborazione con: UTLE Porcia APS, Lions Club Porcia, Biblioteca civica di Porcia

Per l’occasione il Casello di Guardia sarà aperto dalle 16.00 per dare la possibilità die visitare la mostra DE VISU che sarà aperta fino al 26 marzo.

