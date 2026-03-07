Donne Protagoniste, Ornella Venica il 9 a Porcia

PORCIA – Lunedì 9 marzo alle 18.00 nella Sala R. DIEMOZ, Via delle Risorgive 3, per il terzo appuntamento di Donne Protagoniste, sarà ospite Ornella Venica, portavoce di VENICA & VENICA, 95 anni di storia racchiusi in un nome d’eccellenza rinomato in tutta Italia e nel mondo. Con la dott.ssa Venica dialogherà Maria Teresa Gasparet, sommelier e fondatrice di Sorsi e Percorsi.

Ornella Venica, nel suo percorso professionale, ha difeso e valorizzato il territorio con una doppia presidenza al vertice del Consorzio Collio e del Movimento Turismo del Vino, quando questo valore non era ancora diventato un must del marketing. Continua a farlo oggi, ogni giorno, perché come lei stessa afferma… “Come vignaioli, partiamo dalle nostre radici e ci impegniamo nella tutela del nostro patrimonio e nella valorizzazione del territorio. È fondamentale comprendere che la sostenibilità ha origine dalla consapevolezza delle proprie azioni, passa necessariamente attraverso una misura accurata, e solo dopo viene raccontata.” Nel 2025, a Gorizia Capitale Europea della Cultura, alla famiglia Venica è stato conferito il Premio Distintivo d’Eccellenza per l’Imprenditoria Italiana, nell’ambito del XII Premio Internazionale d’Eccellenza “Città del Galateo-Antonio De Ferraris”. Un premio che celebra la viticoltura sostenibile, l’impegno autentico verso l’ambiente, la biodiversità e la comunità e che come ha detto Ornella Venica “dedichiamo a chi, insieme a noi, ogni giorno cammina tra i filari con la stessa passione e rispetto”.

La rassegna, omaggio alla figura di Alessandra Santin, ha ottenuto il logo “Pordenone – Verso la Capitale italiana della Cultura 2027” e il patrocinio della Commissione Regionale Pari Opportunità e dell’Ordine dei Giornalisti FVG.

Questo incontro è realizzato in collaborazione con: Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, Circolo fotografico “La Finestra” di Porcia, Conceria Pietro Presot Srl, FIDAPA sez. di Pordenone, Lions Club Porcia, Rotary Club Pordenone, Soroptimist Club Pordenone, Sorsi e Percorsi, UTLE Porcia APS, VENICA & VENICA.

Franca Benvenuti