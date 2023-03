Donne Protagoniste, sabato 11 la lirica di Valentina Volpe Andreazza

PORCIA – Musica e canto: strumento ideale per il dialogo tra popoli e culture, l’impegno di Valentina Volpe Andreazza

A Donne Protagoniste, sabato 11 marzo alle 17.30, a Porcia, nella Sala R. Diemoz, ospite d’eccezione Valentina Volpe Andreazza, affermata cantante lirica che vive tra Milano e Bruxelles.

A Milano collabora con l’Accademia del Teatro alla Scala come direttrice del coro delle voci bianche nell’ambito del progetto “Un Coro in Città”, mentre a Bruxelles collabora con le Istituzioni europee nell’ambito della diplomazia culturale. È infatti fondatrice di “Music4Diplomacy”, un progetto che usa la musica come strumento di dialogo pacifico tra i popoli e le culture.

Valentina Volpe Andreazza sarà intervistata da Gabriele Giuga, direttore artistico di Vocalia, l’incontro sarà impreziosito da alcuni interventi musicali con l’accompagnamento del Maestro Alberto Ravagnin.

Musica e cultura, alla riscoperta delle radici europee, in un viaggio verso la conoscenza dell’altro, che da estraneo diventa vicino, sono i temi che Valentina ha scelto di proporre nella sua missione di artista, collaborando con artisti sia europei che extraeuropei, partendo dal vicino Mediterraneo.

È in questo spirito di dialogo e confronto interculturale che nell’estate del 2020 nasce la collaborazione con l’eclettico Abdo Buda Marconi trio e la produzione “Sulle tracce di Europa”.

La cantante nel 2016 ha ricevuto il riconoscimento per il miglior contenuto interculturale tra Europa e Asia come interprete e co-ideatrice del concerto “Europa e Asia in Musica”.

Nel 2021 è stata invitata dalla Commissione Europea a rappresentare l’Italia sul palco del Jubilee Anphitheater in occasione dello EU Honour Day Gala, a EXPO Dubai 2020 e a Vienna, nel Teatro del Castello di Schönbrunn, durante il tradizionale concerto di Natale.

L’evento è realizzato in collaborazione con: Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” e il Lions Club Porcia.

Franca Benvenuti

Curatrice Rassegna Donne Protagoniste