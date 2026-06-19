E’ morta Luigia Toffolon: il cordoglio di Confcommercio

SAN VITO AL T. – Si è spenta all’età di 91 anni Luigia Toffolon (nella foto), nota commerciante per ver gestito fino al 2002, assieme al marito Umberto Del Degan, l’antica trattoria Al Giardino in località Madonna di Rosa.

Alla famiglia sono giunte le condoglianze del presidente di Confcommercio Fabio Pillon, che ha ricordato la figura di Luigia stimata da molte persone per il suo impegno solidale e professionale svolto per molti anni all’interno dell’attività. Oggi l’esercizio, all’insegna Wine bar al Giardino, prosegue nella tradizione con la gestione assunta fin dal 2003 dalla figlia Piera, affiliata al sistema Confcommercio.

I funerali si terranno sabato 20 giugno, alle 10.30, nel Santuario di Madonna di Rosa.