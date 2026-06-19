31.5 C
Pordenone
venerdì , 19 Giugno 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

E’ morta Luigia Toffolon: il cordoglio di Confcommercio

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

SAN VITO AL T. – Si è spenta all’età di 91 anni Luigia Toffolon (nella foto), nota commerciante per ver gestito fino al 2002, assieme al marito Umberto Del Degan, l’antica trattoria Al Giardino in località Madonna di Rosa.

Alla famiglia sono giunte le condoglianze del presidente di Confcommercio Fabio Pillon, che ha ricordato la figura di Luigia stimata da molte persone per il suo impegno solidale e professionale svolto per molti anni all’interno dell’attività. Oggi l’esercizio, all’insegna Wine bar al Giardino, prosegue nella tradizione con la gestione assunta fin dal 2003 dalla figlia Piera, affiliata al sistema Confcommercio.

I funerali si terranno sabato 20 giugno, alle 10.30, nel Santuario di Madonna di Rosa.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.