Esce di strada e finisce nel canale: deceduto un anziano

PORCIA – Erano circa le ore 09:20 di questa mattina quando un uomo di 89 anni, V.G. le sue iniziali, per cause in corso di accertamento da parte del Reparto Mobile del Distretto di Polizia Locale Friuli occidentale, ha perso il controllo del proprio veicolo, sfondando la recinzione e finendo con la macchina nel canale in via della Burida, vicino all’uscita del cancello dei mezzi della ditta Hydrogea.

Sul posto sono intervenuti prontamente i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, giunti in elicottero da Venezia, per liberare il conducente rimasto bloccato all’interno della vettura.

Una volta estratto l’uomo, che veniva trovato in stato di incoscienza, il personale sanitario presente ha praticato per circa 30 minuti le manovre rianimatorie prima di constatarne il decesso. Dai primi accertamenti, pare che il veicolo si sia inabissato dopo pochi minuti dalla caduta in acqua.

A causa della periferica collocazione dei luoghi, nessuno si trovava a passare nelle fasi immediatamente successive al sinistro, impedendo di poter prestare soccorso alla vittima prima che il veicolo affondasse sul fondo del canale.

Sono state acquisite le immagini di videosorveglianza lì presenti e le registrazioni prontamente messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La circolazione è rimasta interrotta per alcune ore per permettere il recupero del veicolo e il rilievo del sinistro.

Nessun testimone era presente sul posto al momento dell’incidente. Terminati gli accertamenti la salma è stata consegnata ai familiari.