Giro dei Piais a Claut, torna la storica corsa in montagna

CLAUT – Domenica 10 settembre Claut si prepara ad ospitare il Giro dei Piais, la corsa in montagna che attrae atleti e appassionati di tutto il territorio.

La giornata inizierà presto con le iscrizioni aperte dalle 7.30 alle 8.55 in Piazza San Giorgio, dando a tutti la possibilità di registrarsi e prepararsi per la gara. Alle 9, il fischio d’inizio segnerà l’inizio della corsa, con gli atleti pronti a sfidare i percorsi e la montagna.

La manifestazione ha previsto due percorsi: il percorso “lungo” di circa 9,5 km e il percorso “breve” di 2,5 km, riservato alle categorie giovanili. Sebbene i percorsi siano stati meticolosamente pianificati, gli organizzatori si riservano il diritto di apportare piccole modifiche in base alle necessità.

Le categorie in gara sono suddivise tra maschili e femminili, con il percorso lungo destinato ai Senior M/F dai 18 anni in su e ai Junior M/F tra gli 11 e i 17 anni. Il percorso breve, invece, è riservato alle categorie giovanili, da 0 a 13 anni. La quota di iscrizione è fissata a 15 euro per Senior e junior di età superiore ai 13 anni, mentre i più giovani, nati dal 2011 in poi, avranno una tassa di iscrizione di 10 euro.

Tutti i partecipanti avranno diritto a un gadget commemorativo e potranno godere di un pasto a base di pastasciutta presso l’area Conca Verde di Claut al termine della gara.

Ogni partecipante, iscrivendosi, dichiara la propria idoneità fisica e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità. Coloro sotto i 18 anni saranno sotto la responsabilità di un adulto. Inoltre, la manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo. Per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare gli organizzatori ai numeri 335 692 3226 o 347 440 7658 o consultare il sito ufficiale www.sciclubvalcellina.it.