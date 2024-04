Esce per andare a scuola e non torna a casa. Si cerca una 15enne

PORCIA – È uscita per andare a scuola ma a casa non è più tornata. Sono state attivate le operazioni di ricerca per Ana Maria Daria Ulea, una ragazza di 15 anni, residente a Porcia. A dare l’allarme sono stati i suoi genitori preoccupati per l’assenza prolungata della figlia.

Ana Maria è uscita di casa mercoledì mattina, 17 aprile, per andare a scuola. Ma non è più rientrata. La ragazza è alta 1,75 metri, pesa circa 55 chili, ha i capelli neri lisci e lunghi e gli occhi marroni.

Quando è uscita di casa, la quindicenne indossava una felpa rossa, pantaloni neri e scarpe nere.

Chiunque abbia informazioni in merito alla scomparsa della minore è pregato di contattare le forze di polizia.