Salotto del Gusto al via il 19 con serata all’Aldo Moro

CORDENONS – Tutto pronto in piazza Vittoria a Cordenons per l’edizione 2024 del Salotto del Gusto – manifestazione in programma il 20 e 21 prossimi organizzata da TEF, la società consortile della CCIAA di Pordenone-Udine e dal Comune di Cordenons in collaborazione con C’entro anch’io – che da quest’anno gode del riconoscimento De.Co. (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti del paniere (asparago, fragola, trota iridea, nocciola e birra).

Ricco, come sempre, il programma delle attività collaterali che inizieranno già domani 19 alle 20.45 al centro culturale Aldo Moro con uno spettacolo comico in friulano adatto a tutti. E altrettanto ricca l’esposizione di prodotti, degustazioni, di gite nel territorio, gli show cooking, le iniziative per i più piccoli e altri momenti di approfondimento. Ristoratori e produttori insieme, inoltre, per far conoscere l’asparago, le noccioline, la fragola, la trota iridea e la Birra artigianale a marchio De.Co. e le loro interpretazioni! Inoltre, per tutto aprile, sarà possibile assaporare il menù speciale a base di asparago e prodotti del territorio confezionato appositamente dai ristoranti aderenti all’iniziativa.

Per tutte le informazioni, il programma e le iscrizioni obbligatorie alle gite, consultare il sito www.pordenonewithlove.it