Esclusivo – Guerra Iran, nuovi rientri di F16 dal Golfo a Aviano

AVIANO – È proseguito anche oggi il rischieramento “Coronet East” dell’Aeronautica militare statunitense, con un’ulteriori voli di aerocisterne KC-135 Stratotanker a supporto dei caccia in rientro dall’area di competenza del Medio Oriente.

Dopo il rientro di martedi di una parte del contingente di F-16 di stanza ad Aviano, i dati di tracciamento dei voli odierni indicano che altri aerei stanno facendo ritorno in Europa, evidenziando come il ritiro si stia svolgendo in più fasi. Oggi sono arrivati ad Aviano poco dopo le 14.30 quattro cacciabombarderi F16 del 31 Fighter wing della base friulana.

Quattro KC-135 Stratotanker hanno partecipato all’operazione odierna. Lo riporta il sito specializzato ItalMilRadar.

La prima coppia, operativa dalla base aerea di Larissa (Grecia), era composta dai velivoli 62-3540 (nominativo RAKE 31) e 60-0353 (RAKE 32). Entrambi gli aerei sono decollati questa mattina per effettuare un rendez-vous con aerei in rientro dal Medio Oriente.

Una seconda coppia di aerocisterne è successivamente decollata dalla base RAF di Mildenhall per proseguire le operazioni di rifornimento: la 61-0315 (RAKE 41) e la 60-0335 (RAKE 42). La loro rotta suggerisce che Hanna avuto il compito di fornire supporto al rifornimento mentre i caccia hanno proseguito il transito attraverso l’Europa, alcuni verso Aviano.

Particolarmente significativa della l’attività odierna è stata l’indicazione che il ridispiegamento è andato avanti per molte ore fino a tarda serata.

Le informazioni attuali suggeriscono che un altro gruppo di F-15E di stanza a Lakenheath, due F-35A della stessa ala e ulteriori F-16 del 31 Fighter wing basati ad Aviano siano ancora in attesa di rientrare dal teatro operativo mediorientale.

Martedì RAKE 31 e RAKE 32 hanno effettuato il rifornimento in volo di F-16 di stanza ad Aviano di rientro dalla Giordania così come anticipato da Pordenoneoggi.it

Al. Rin.