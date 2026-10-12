Esercitazione atomica, primi aerei in arrivo tra polemiche politiche e militari

AVIANO – L’Italia, con in prima fila la base americana di Aviano e della NATO di Ghedi, si prepara a far partire da martedì 13 ottobre “Steadfast Noon”, la maxi-esercitazione nucleare della Nato, tra tensioni geopolitiche e un principio di scontro sulla trasparenza del Governo. I cieli della penisola e del Mar Tirreno diventeranno il teatro di una simulazione su larga scala che evoca scenari di guerra atomica.

Lunedì 12 ottobre proveniente da Bruxelles è atterrato a Aviano un aereo NATO da trasporto Aerbus A330-24 Mrtt (nella foto) utilizzato per

rifornimento in volo (sia con sistema boom che hose-and-drogue), trasporto strategico (fino a 267 truppe o 45 tonnellate di carico) ripartito poi per Eindhoven.

L’esercitazione in programma ha scatenato la reazione immediata delle opposizioni e innescato un piccolo cortocircuito comunicativo tra Roma e i vertici dell’Alleanza atlantica sulla reale natura delle operazioni.

L’Aeronautica militare italiana ha provato a declassare l’evento definendolo una “programmazione ordinaria e di routine”, mirata solo a verificare procedure di sicurezza senza armi reali.

Tuttavia, la Nato ha parzialmente smentito la linea di Roma. Nassima Barrows, responsabile della politica nucleare dell’Alleanza, ha confermato all’Ansa che “Steadfast Noon è a tutti gli effetti un’esercitazione nucleare”, precisando che vi è piena sintonia con l’Italia nonostante la comunicazione governativa.

Il colonnello David Bull ha ribadito l’assoluta centralità di questo addestramento strategico per la difesa collettiva.

L’esercitazione simula il momento più drammatico: la preparazione e l’aggancio di bombe atomiche tattiche statunitensi (custodite nei bunker di Aviano e Ghedi) sui caccia supersonici alleati. Per motivi di sicurezza, gli ordigni reali non lasceranno le fortezze sotterranee; i velivoli decollano equipaggiati con semplici simulacri.

La Nato è un’Alleanza difensiva. Questa esercitazione ci aiuta a garantire una capacità sicura, protetta, efficace e credibile per preservare la pace, prevenire la coercizione e scoraggiare le aggressioni. Invia inoltre un chiaro messaggio di unità e determinazione”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte parlando dell’esercitazione che coinvolgerà 17 nazioni. “La sua portata complessiva “è in linea con le precedenti edizioni”, ha precisato l’Alleanza atlantica in Europa.

“Durante Steadfast Noon non vengono utilizzate armi reali, l’esercitazione non è legata agli attuali eventi mondiali e non è diretta contro alcun Paese”, ha concluso il comunicato della Nato.

Intanto un sito specializzato americano ha di recente confermato la presenza di una ventina di ordigni nucleari a Aviano custoditi in bunker sotterranei costruiti nel 1996. Al.Rin.