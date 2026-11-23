PRATA – Non soltanto una vineria e uno spazio per acquistare bottiglie, ma un luogo d’incontro dove il vino, le eccellenze agroalimentari e la cultura del territorio diventano protagonisti. Ha inaugurato sabato 21 novembre, a Prata di Pordenone, Wine Garden, il nuovo progetto della famiglia Maccan, proprietaria delle cantine Le Monde, a Prata, e La Ponca, sulle colline di Scriò.

Al taglio del nastro erano presenti la sindaca di Prata, Katia Cescon, e il sindaco di Portobuffolé, Andrea Sebastiano Susana, a testimoniare l’interesse per una nuova realtà che punta a valorizzare le produzioni locali e a promuovere un modo diverso di vivere il vino.

L’idea, firmata dall’architetto Alessandro Isola, fondatore dell’omonimo studio multidisciplinare con sede a Londra, nasce dalla volontà di superare il tradizionale concetto di wine shop. Wine Garden vuole essere uno spazio accogliente e conviviale, dove scoprire e acquistare le etichette delle due cantine di famiglia, ma anche conoscere e assaporare le specialità di altre aziende agricole friulane, attraverso una selezione di prodotti che raccontano la ricchezza del patrimonio agroalimentare regionale.

«Per noi Wine Garden è prima di tutto un luogo dove sentirsi a casa. Qui vogliamo condividere i nostri vini, il nostro territorio e il piacere di stare insieme», spiegano Alex Maccan e Marta Paladin Furlan.

Il progetto architettonico mette al centro il rapporto tra spazio, paesaggio e convivialità. Anche il nome scelto richiama questa filosofia: un giardino da vivere, capace di cambiare con le stagioni, proprio come il vino evolve nel tempo, accompagnando il lavoro fatto di attesa, cura e rispetto della terra.

«Per noi la terra è eredità. Ogni giorno sentiamo la responsabilità di rispettarla e valorizzarla. Con Wine Garden abbiamo voluto evocare uno spazio che riporti alla luce il valore del paesaggio, con tutti i suoi aspetti emozionali e identitari. È il nostro modo di condividere con la comunità e con gli ospiti l’amore profondo che nutriamo per questo territorio», aggiunge Marta Paladin Furlan.

Wine Garden sarà inoltre animato durante l’anno da degustazioni ed eventi, pensati per avvicinare il pubblico al mondo del vino e raccontare le persone, le storie e le realtà produttive che rendono caratteristico il Friuli. Un nuovo capitolo per la famiglia Maccan, che affianca all’attività vitivinicola delle due cantine uno spazio aperto alla comunità, nel segno della qualità, dell’accoglienza e della valorizzazione del territorio.