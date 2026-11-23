PORDENONE – Confartigianato Imprese Pordenone esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe “Pino” Pinni e Liberale Presot, imprenditori, storici soci dell’associazione e per molti anni punti di riferimento delle rispettive categorie.

«Con Pino Pinni e Liberale Presot perdiamo due figure che hanno lasciato un segno importante nella vita associativa e nel tessuto economico del nostro territorio», dichiara il presidente di Confartigianato Imprese Pordenone Silvano Pascolo. «A nome dell’intera Associazione desidero esprimere la nostra vicinanza alle famiglie e a quanti hanno condiviso con loro il percorso professionale e umano».

Giuseppe Pinni, per circa vent’anni capo categoria degli acconciatori femminili dell’associazione, è stato un professionista apprezzato per la sua creatività, per la passione con cui ha rappresentato il settore e per il costante impegno profuso nella promozione dell’artigianato. Sempre presente e disponibile nella vita associativa, ha contribuito all’organizzazione di eventi, dimostrazioni e manifestazioni professionali di rilievo nazionale e internazionale, portando la propria esperienza anche all’estero e facendosi apprezzare in diversi Paesi europei.

«Pino ha saputo interpretare al meglio lo spirito dell’artigianato, mettendo talento, competenza e generosità al servizio della categoria. La sua disponibilità e il suo entusiasmo resteranno un esempio per tutti noi», sottolinea Pascolo.

Profondo il cordoglio anche per la scomparsa di Liberale Presot, storico imprenditore dell’autotrasporto e socio dell’associazione, che ha ricoperto il ruolo di capo categoria provinciale e regionale degli autotrasportatori artigiani. Nelle numerose sedi di confronto e rappresentanza ha sempre difeso con determinazione le ragioni del comparto, distinguendosi per il forte impegno sindacale e per la capacità di affrontare con fermezza le difficoltà che hanno interessato il settore.

«Liberale Presot è stato una presenza costante nella vita associativa e una voce autorevole per gli autotrasportatori. Ha affrontato con passione e coraggio le sfide della categoria, lavorando instancabilmente per tutelare le imprese e rappresentarne le esigenze. Il suo contributo rimarrà parte della storia di Confartigianato Pordenone», conclude il presidente.

«Liberale aveva un’indole combattiva – ricorda Pierino Chiandussi, oggi presidente regionale di Anap Confartigianato e prima alla guida degli autotrasportatori di Confartigianato Fvg –. Sempre presente ai tavoli istituzionali e nelle riunioni della categoria, si è sempre battuto per difendere il settore e le imprese artigiane».

Confartigianato Imprese Pordenone si unisce al dolore delle famiglie Pinni e Presot, ricordando con gratitudine il contributo umano, professionale e associativo che entrambi hanno saputo offrire nel corso della loro vita.