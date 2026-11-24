CORDENONS – La figura di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, sarà al centro di due appuntamenti culturali promossi dal Coro polifonico S.Antonio Abate di Cordenons, in occasione degli 800 anni dalla morte del santo. Un percorso tra storia, musica e teatro per riscoprire l’attualità del messaggio francescano e rendergli omaggio attraverso linguaggi artistici diversi.

Il primo incontro è in programma giovedì 26 novembre, alle 18.30, nell’atrio del Centro culturale Aldo Moro di Cordenons. Protagonista sarà Maurizio Malachin, socio e corista del Polifonico, laureato in Storia medievale ed ex dirigente scolastico, che terrà una conferenza dedicata alla vita di San Francesco. Il testo e la sceneggiatura sono il risultato delle sue ricerche storiche. Ad accompagnare il racconto saranno gli interventi musicali del coro S.Antonio Abate, che proporrà alcuni brani a tema tratti dal proprio repertorio. Al termine della serata è previsto un momento conviviale con un aperitivo aperto ai partecipanti.

L’incontro farà da introduzione all’evento principale, in programma lunedì 7 dicembre, alle 20.45, al teatro Brascuglia del Centro culturale Aldo Moro. Sul palco si alterneranno il Coro polifonico S.Antonio Abate, il gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco e un ensemble di strumenti antichi proveniente dall’Umbria, diretto da Alberto Gaspardo, organista di fama internazionale, originario di Purlilium, ma da tempo attivo e residente in Svizzera.

Sarà uno spettacolo che intreccerà parola, recitazione e musica, per raccontare la vita e la spiritualità del santo di Assisi attraverso una proposta artistica corale. La direzione dei due appuntamenti è affidata a Monica Malachin.

Le iniziative rientrano nella programmazione annuale dell’associazione Coro polifonico S.Antonio Abate e hanno ottenuto il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito delle attività culturali. A sostenere il progetto anche il Comune di Cordenons, che partecipa all’organizzazione e alle spese. Due occasioni per ricordare San Francesco a otto secoli dalla sua scomparsa, coinvolgendo la comunità in un viaggio tra cultura, spiritualità e tradizione.