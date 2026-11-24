MANIAGO – Sessant’anni è non li dimostra affatto. E nonostante la bella età, guarda al futuro con ottimismo seppure in un quadro economico e produttivo molto complesso. È quanto è emerso dall’incontro a Maniago per ricordare i 60 anni dalla nascita del Distretto industriale Nip di Maniago, nato nel 1966 a seguito della tragedia del Vajont. Oggi il Nip ingloba 13 comuni – a breve saranno 16 – per un territorio che esprime oltre 6500 dipendenti e più di 290 aziende. “Sessant’anni fa, dopo la tragedia del Vajont, si comprese che per ricostruire una comunità non bastava restituire le case: occorreva creare lavoro e opportunità per il futuro. Da quella consapevolezza nacque il Consorzio Nip, una scelta che ha cambiato il volto del territorio pedemontano e dell’alta pianura pordenonese e che oggi continua a produrre risultati, sostenendo centinaia di imprese e migliaia di lavoratori delle diverse aree industriali e confermando la propria attrattività, testimoniata dai nuovi Comuni che hanno scelto di associarsi”.

Parole dell’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, intervenuto a Palazzo d’Attimis-Maniago, in piazza a Maniago, al convegno “Sessant’anni di sviluppo, crescita e visione per il territorio”, organizzato per celebrare il 60° anniversario del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, nato nel 1966.

All’incontro erano presenti, tra gli altri, il presidente del Consorzio Nip Alessandro Tomba, il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, il sindaco di Maniago Umberto Scarabello, il direttore del Consorzio Saverio Maisto, amministratori locali e rappresentanti del mondo economico e produttivo. In apertura dei lavori è giunto anche un videosaluto del governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, impegnato a Roma.

A sessant’anni dalla fondazione, il Nip oggi gestisce 13 zone produttive, nelle quali operano oltre 290 aziende con circa 6.500 addetti. Un percorso di crescita che si amplia anche sul piano associativo, con l’ingresso recente di due Comuni e di Confindustria Alto Adriatico. A breve entreranno anche altri tre comuni del Pordenonese.

Tra il 2018 e il 2024 la Regione ha destinato al Nip 23,6 milioni di euro di finanziamenti a sostegno di diversi progetti di sviluppo, urbanizzazione e infrastrutturazione locale del Consorzio.

Il Consorzio ha investito negli ultimi tre anni oltre 18 milioni di euro e per il prossimo triennio prevede di gestire 75 milioni di euro per diversi prugetti, fra questi un hub per Artigiani, il potenziamento dei servizi di welfare, un centro medico, parcheggi attrezzati per i TIR e l’asilo nido già attivo da anni.

Richiamando le scelte compiute nel periodo successivo al Vajont, Bini ha sottolineato il valore di una politica capace di guardare oltre il consenso immediato. “Negli anni Sessanta si ebbe il coraggio di assumere decisioni anche impopolari, sottraendo terreni all’agricoltura per realizzare le aree industriali, perché si aveva chiaro dove si voleva portare questo territorio nei decenni successivi. Oggi possiamo misurare i risultati di quella visione”.

A conclusione dell’incontro Daniele Marini docente universitario e esperto di economia del Nordest da anni ha tracciato ipotesi di sviluppo futuro con particolare attenzione a AI e inserimento di giovani e nuove opportunità di crescita. Premiati poi i precedenti presidenti e distribuito un libro fotografico sul Nip.

Nella foto: il presidente del Nip Alessandro Tomba il direttore Saverio Maisto. Al. Rin.