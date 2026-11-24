PORCIA – Venerdì 27 novembre alle 17.30, a Porcia – Sala R. Diemoz, ultimo appuntamento della rassegna Donne Protagoniste 2026 con la conferenza IN OGNI DOVE, CON OGNI MEZZO: STORIE DI DONNE IN MOTO PERPETUO a cura della divulgatrice storica Elisa De Zan che dialogherà con Franca Benvenuti, curatrice della rassegna.

In questo incontro il tema del viaggio, fil rouge dell’intera rassegna, viene affrontato dal punto di vista storico da Elisa De Zan che parlerà di donne che, protagoniste del loro destino, del loro tempo e soprattutto del loro spazio, viaggiarono per terra, mare e cielo, pianificando itinerari e spostamenti, affrontando climi estremi ed estenuanti percorrenze, incontrando ambienti, paesaggi, popoli, culture e tradizioni completamente diversi da ciò che conoscevano ed ebbero il coraggio di partire verso il “nuovo”.

Nel 1925 nacque la Society of Woman Geographers (Società delle Donne Geografe) il cui motto era “Per donne che non conoscono confini” che ben sintetizza la visione di quelle donne che viaggiarono in ogni dove, con ogni mezzo e, appunto, senza porsi alcun limite, né geografico né tantomeno di genere.

L’incontro, inserito nella ricca programmazione di “Purlilium Natale” del Comune di Porcia che ha ottenuto il patrocinio della Regione FVG, del marchio IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA e di Pordenone Capitale della Cultura 2027, è realizzato in collaborazione con: Fondazione Giovanni Santin, Circolo fotografico “La Finestra” Porcia, FIDAPA sez. di Pordenone, Lions Club Porcia, Palazzetti, Rotary Club Pordenone, Soroptimist Club Pordenone, UTLE Porcia APS.

Franca Benvenuti