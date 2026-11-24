ROMA – Il conto alla rovescia è cominciato e Pordenone si prepara a vivere il 2027 da Capitale italiana della Cultura con un progetto che sta entrando nel vivo e che promette di trasformare la città e il suo territorio in un palcoscenico culturale, aperto, diffuso e capace di parlare a pubblici diversi. Un percorso pluriennale, avviato ben prima dell’anno della Capitale e destinato a proseguire anche oltre, perché Pordenone 2027 rappresenta una tappa fondamentale di un percorso di crescita culturale che affonda le radici nel presente e guarda al futuro, con l’ambizione di lasciare un segno duraturo nella comunità. Grandi nomi dell’arte e della musica internazionale, mostre di rilievo, concerti, festival consolidati, spettacoli, iniziative dedicate ai giovani, alla scuola, all’impresa e all’inclusione: il programma è già ricco di appuntamenti e continuerà ad arricchirsi con nuovi aggiornamenti. L’inaugurazione è prevista per venerdì 22 gennaio 2027.

Pordenone 2027. Città che sorprende è il titolo di un progetto culturale e al tempo stesso di una visione che intende raccontare l’identità di una città e la sua capacità di immaginare e costruire il futuro. Una città che ha saputo intrecciare cultura, impresa e innovazione, facendo della qualità della vita un tratto distintivo. Oggi Pordenone vuole presentarsi all’Italia attraverso il volto di una realtà culturalmente vivace, anticonvenzionale e creativa, aperta alla sperimentazione, capace di valorizzare le proprie energie e di generare nuove opportunità.

La cultura, nella visione di Pordenone 2027, non è un ambito separato dal quotidiano, ma una leva concreta di trasformazione. È strumento di rigenerazione urbana, attraverso il recupero e la restituzione alla comunità di spazi ed edifici, è occasione di crescita per le imprese e per il sistema economico, è investimento sulle nuove generazioni, chiamate a essere protagoniste e non semplici spettatrici ed è anche pratica di cura, capace di entrare negli ospedali e nelle case di riposo e di integrarsi nei percorsi di assistenza.

Il progetto inoltre supera i confini della città: coinvolge il territorio dell’ex provincia e si inserisce in una visione condivisa con l’intera Regione Friuli Venezia Giulia, che accompagna e sostiene Pordenone nel percorso verso il 2027, riconoscendone il valore e le opportunità di crescita per tutto il territorio regionale.

I NUMERI DI UN PROGETTO IN CONTINUA CRESCITA

La dimensione di Pordenone Capitale italiana della Cultura emerge anche dai numeri. Sono oltre 50 i progetti che compongono il programma ideato per il 2027, ai quali si affiancano i grandi appuntamenti espositivi e musicali, le manifestazioni storiche della città e le attività delle principali istituzioni culturali.

Un programma che si è sviluppato anche attraverso specifici bandi di sostegno alla progettualità culturale. Nel 2026 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha promosso un bando dedicato alle iniziative ispirate al dossier di candidatura, che ha dato vita a 20 progetti in diversi ambiti, dal teatro alla musica, dalla danza al cinema, dalle arti visive alla divulgazione scientifica e umanistica.

A questo percorso si è affiancato il bando promosso dal Comune di Pordenone che ha permesso di realizzare, già nel corso del 2026, 41 nuove iniziative culturali, coinvolgendo enti pubblici e privati, università e cooperative.

A testimoniare la capacità attrattiva del progetto anche la risposta arrivata da tutta Italia: sono infatti 115 le candidature presentatein risposta al bando nazionale promosso dal Comune nell’agosto 2026 per portare a Pordenone nuove proposte culturali. A disposizione 400 mila euro, con contributi compresi tra 20 mila e 60 mila euro per progetto. Le candidature sono attualmente in fase di valutazione e le iniziative selezionate saranno realizzate nel corso del 2027.

Numeri che raccontano un progetto partecipato e in espansione, nel quale la programmazione degli eventi rappresenta soltanto una parte di un lavoro più ampio, che comprende formazione, residenze artistiche, collaborazioni e nuove occasioni di produzione culturale.

GLI INTERVENTI ISTITUZIONALI

Alessandro Basso, Sindaco di Pordenone: «Vi sorprenderemo, perché il programma è meraviglioso e perché ci crediamo profondamente. Diventiamo Capitale Italiana della Cultura mettendo a frutto la storia di una terra che prima ha fatto la manifattura, l’industria e i capitani d’industria, poi ha saputo elevarsi dotandosi di grandi festival internazionali e infine si è data i contenitori per creare cultura al loro interno. A un certo punto è nato il sogno di provarci, e quel sogno si è avverato: dall’annuncio, alla prima visita a Pordenone del Ministro Giuli, fino al contributo dell’allora Sottosegretario Mazzi e al supporto quotidiano del Ministro Ciriani nella costruzione non più soltanto di un dossier, ma della storia di una città, di una terra e di una provincia che era stata cancellata e che oggi viene ricostruita. Una provincia a cui vogliamo restituire, anche attraverso la Capitale Italiana della Cultura, un’identità forte che parte dal Nord-Est. Ci abbiamo creduto con le infrastrutture, con la rigenerazione urbana, con una nuova immagine della città, con le opere, con l’intelligenza artificiale e persino con le livree dei treni. Ci siamo messi attorno a un tavolo ed è nato ciò che presentiamo oggi. La nostra non è una storia che guarda al passato, ma al futuro. Perché i giovani sono il collante e il motore dell’intero programma: un programma per i giovani, ma non solo; un programma fatto di teatro, festival, mostre, spettacoli, territorio e sorpresa. È questo ciò che abbiamo l’ambizione di presentare a partire da oggi e dal prossimo 22 gennaio, quando in una solenne giornata istituzionale daremo il via a una nuova pagina per Pordenone, in Italia e nel mondo.

Alberto Parigi, Assessore alla Cultura del Comune di Pordenone: «Con Pordenone Capitale Italiana della Cultura entriamo nell’immaginario collettivo con la forza della nostra cultura, assolutamente inedita nelle forme e nei contenuti, e con una visione ben precisa: una capitale che non vuole essere solo un elenco di eventi, ma dove la cultura vuole essere lievito. Lievito per il protagonismo giovanile, per il legame con l’impresa, la cultura e il lavoro, per il benessere e la salute, per la partecipazione, per l’accessibilità e la sostenibilità.

Alessandro Giuli – Ministro della Cultura: «Quello di Pordenone è un piccolo grande saggio di antropologia: il saper fare, saper pensare e saper condividere senza un’ombra di vanità o di vacua ostentazione. Provate a strappare vanità e ostentazione a una cittadina o a un cittadino di Pordenone e andrà incontro a una clamorosa illusione, perché è esattamente questo il modello di civiltà che esprime questo territorio, capace di passare dalle fatiche del Novecento al traguardo di Capitale Italiana della Cultura. Il concetto di “sorprendere” significa proprio questo: cogliere all’improvviso, smentire i luoghi comuni e mostrare una realtà che non è marginale, ma ha radici profonde e una luce capace di irradiarsi ben oltre i confini locali. Una proposta culturale vincente è quella che guarda ai giovani, che non resta chiusa ma si apre e mette al centro l’accessibilità, intesa come ascolto, cura e partecipazione, affinché nessuno sia considerato abitante di una periferia o di un’area svantaggiata. C’è poi il valore di un passaggio di testimone importante: L’Aquila consegnerà a Pordenone il testimone di una storia di successo, unendo due territori caratterizzati da un temperamento schivo, concreto e fattivo, che hanno saputo trovare riscatto e forza anche dopo prove durissime come i terremoti. È un percorso che lascia una traccia destinata a durare nel tempo. E se parliamo di Pordenone come “piccola Manchester” e della sua energia culturale, allora chiudo con una citazione che riassume bene questo spirito: Wonderwall degli Oasis. “And after all, you’re mywonderwall“: dopo tutto, Pordenone, sei tu il “muro delle meraviglie”».

Gianmarco Mazzi, Ministro del turismo: «”Pordenone 2027. Città che sorprende” racchiude una promessa: quella di mostrare la ricchezza culturale di una comunità, la sua creatività, il dialogo tra memoria e innovazione e la capacità di produrre arte, musica, libri e cinema. Il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura rappresenta anche una grandissima opportunità: dopo la proclamazione avvenuta nel marzo 2025, il territorio ha subito beneficiato di ricadute positive. Una Capitale della Cultura ha successo quando riesce ad andare oltre i numeri, e un evento diventa occasione di scoperta quando il visitatore sceglie di fermarsi una notte in più: questo è l’obiettivo che ci diamo quando si entra in un museo, in un ristorante, in una bottega o in una libreria, e quando decide di proseguire il viaggio verso un borgo, un paesaggio o un’altra città del territorio. È questa la grande opportunità per Pordenone: trasformare il 2027 in una piattaforma capace di mettere in relazione cultura, turismo, creatività e sistema produttivo, coinvolgendo istituzioni, università, musei, associazioni d’impresa e cittadini. La direzione è tracciata, e il Ministero del Turismo saprà accompagnare questo cammino con particolare cura».

Luca Ciriani, Ministro per i rapporti con il Parlamento:«Essere qui oggi, a Palazzo Chigi, a parlare di Pordenone Capitale della Cultura per il 2027 è una grande emozione per tutti noi, perché non è un traguardo scontato: è il frutto di tanto impegno, di tante fatiche e di una terra che ha saputo sconfiggere lo scetticismo e gli stereotipi, superando una concorrenza agguerrita e blasonata. La città sente forte la responsabilità di essere all’altezza, con un entusiasmo autentico e con la consapevolezza che per noi questo è davvero un avvenimento storico, che ricorderemo per molti anni. Questo risultato nasce da un’idea di cultura che a Pordenone, negli ultimi venti o trent’anni, non è mai stata accademica né chiusa in una torre d’avorio, ma è scesa per strada, coinvolgendo e trasformando la comunità.

Lo spirito di questo riconoscimento non è legato soltanto ai beni ereditati dal passato, ma alla capacità di trasformare, nel segno della cultura, la propria immagine, i propri punti di riferimento e il proprio futuro. La città dei capannoni, dei campanili e delle caserme diventa Capitale della Cultura: è la storia di un riscatto e il punto di arrivo di un percorso di rinascita.»

Ilaria Morganti, co-fondatrice Itinerari Paralleli: «La costruzione del progetto di Capitale è stata fin dall’inizio un progetto plurale, una costruzione collettiva che ha coinvolto tutta la città. Quello che raccontiamo oggi è un percorso lungo mille giorni di cultura, perché abbiamo iniziato a lavorare al programma fin dal momento della proclamazione; poi nel corso del tempo si sono continuati ad aggiungere nuovi progetti, e sia il programma sia la candidatura lasceranno un’eredità di iniziative anche oltre l’anno di Capitale.»