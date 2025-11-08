11.6 C
Pordenone
sabato , 8 Novembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Fadiesis Accordion Festival, l’8 Claudio Jacomucci a Sacile

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

SACILE – Sabato 8 novembre alle 20.30 il Fadiesis Accordion Festival si sposta a Sacile dove, nella Chiesa di San Gregorio, si esibirà il fisarmonicista Claudio Jacomucci in un concerto con musiche di Pauline Oliveros, Alvin Lucier e brani da lui stesso prodotti.

Sonic Meditation. The Act of Listening è il titolo dell’evento che vedrà protagonista il talentuoso fisarmonicista, che vive tra Olanda e Italia, dove è docente al Conservatorio “G.B. Pergolesi” di Fermo.
Fisarmonicista innovativo e compositore eclettico, Jacomucci è mosso da un forte interesse per le forme musicali contemporanee. Oltre alla fisarmonica classica, suona un prototipo di fisarmonica microtonale, da lui stesso progettata e realizzata.

La profonda conoscenza strumentale e una sensibilità altamente sofisticata per le potenzialità più espressive del suono, lo portano a esplorare e rimodellare sonorità estreme, con esiti esecutivi di alto livello. Con Sonic Meditation – The Act of Listening, Jacomucci cala questa vocazione sperimentale nel rapporto con il pubblico, creando una coinvolgente esperienza immersiva ispirata alla pratica del Deep Listening, tecnica di meditazione sonora ideata dalla compositrice e fisarmonicista americana Pauline Oliveros.
In co-orgazizzazione con XXIX International MUSIC MEETING FVG

Biografia.
Claudio Jacomucci è compositore e fisarmonicista, musicista eclettico con un forte interesse per le forme musicali contemporanee. Suona sia la fisarmonica classica che un prototipo di fisarmonica microtonale, da lui stesso progettato e realizzato. Ha collaborato con Luciano Berio, Franco Donatoni, György Kurtág, Salvatore Sciarrino, Louis Andriessen ed ha suonato con Terry Riley, Stefano Scodanibbio, Michel Godard, David Moss, Joel Rubin, Dario Calderone, Naomi Sato, QuarteNo Prometeo, Francesco Dillon, Simone Spinaci, Daniele Roccato, Kálmán Balogh. Ha suonato alla Filarmonica di Berlino, al Concertgebouw di Amsterdam, il Teatro alla Scala di Milano, la Cornell University di New York, RadioFrance, al Muziekgebouw di Amsterdam, alla Tonhalle di Zurigo, Gaudeamus, Bimhuis (Amsterdam), all’Holland Festival.

Ha tenuto masterclass al Conservatorio di Parigi, alla Royal Academy of Music di Londra, alla Sibelius University di Helsinki, alla Royal Academy of Music di Copenaghen, all’Università Chopin di Varsavia, al Conservatorio di Amsterdam, alla Hochschule für Musik di Würzburg e Detmold, alla Folkwang University di Essen. Vive ad Amsterdam ed è docente di fisarmonica presso il Conservatorio G.B. Pergolesi di Fermo.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.