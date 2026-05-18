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Ritrovo storico tra ex colleghi Zanussi ed Electrolux International spa

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Una storia nota a pochi su Zanussi e poi Electrolux International è il grande lavoro pionieristico svolto da alcuni uomini e donne sin dai lontani anni 1970: loro hanno iniziato a costruire relazioni di Collaborazione Industriale con paesi in via di sviluppo di tutto il mondo, dal Pakistan ad Hong Kong all’Argentina ed altri paesi lontani, di tutti i 5 continenti.

Poi passarono a vendere prodotto finito, gli elettrodomestici prodotti allora dalle fabbriche Zanussi, a tutto il mondo, eccetto all’Europa: apparse su diversi giornali la notizia della prima vendita di congelatori alla Siberia fatta da Zanussi International Spa!

Poi divenne Electrolux International, crebbe e collaborò con Frigidaire, con AEG, e dopo molte vicissitudini, chiuse i battenti un paio di anni fa.

Molte persone hanno lavorato in questa società di avanguardia, sono andate in molte parti del mondo ad aprire nuovi mercati, come in Iran, Nigeria, Egitto… e hanno collaborato con i colleghi Tecnici, Progettisti, Amministrativi per soddisfare tutte le richieste raccolte dai vari clienti.

Ieri, domenica 17 maggio 2026, dopo diversi anni, 30 persone che avevano lavorato assieme in questa realtà si sono ritrovate. Dato che la loro età andava dai 30 agli 80 anni, alcuni si sono reincontrati anche dopo 30 anni: è stato proprio un evento storico.
Data la diversità di tempistica di lavoro, tutti si sono presentati esponendo le loro varie esperienze lavorative, ma tutti hanno condiviso delle esperienze in comune, con grande spirito di squadra.

Tutti hanno un bel ricordo del tempo trascorso in questa azienda che ha dato loro una grande esperienza di vita ed una importante scuola di crescita professionale ma anche personale.

Questo è senz’altro un esempio di come un gruppo multinazionale, interculturale, se gestito con il cuore, possa creare amore per il proprio lavoro e opportunità di crescita per tutti i suoi dipendenti.

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