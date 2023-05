Fidapa presenta “La Farfalla Bianca” di Laura Toffoli

SAN QUIRINO – Un altro tassello del grande e luminoso mosaico di donne FIDAPA BPW ITALY è stato aggiunto con la presentazione ufficiale dell’opera “La Farfalla Bianca” della socia Laura Toffoli avvenuta il 5 maggio in una serata evento, presso la preziosa sala di Villa Cattaneo a San Quirino, al completo di presenze.

Madrina della serata la Presidente dell’associazione Annamaria Poggioli, appassionata ed entusiasta come sempre quando al centro ci sono donne impegnate e talentuose o cause che contribuiscono alla loro crescita ed affermazione, come cita la mission Fidapa e BPW International.

Presente l’Assessora alla Cultura del Comune di San Quirino Sara Costella, che ha portato il saluto del Sindaco Guido Scapolan, e il Presidente dell’Unione Italiana Ciechi Enrico Modolo, che ha ringraziato per l’attenzione posta ai non vedenti all’interno dell’evento.

Infatti la serata è stata particolarmente ricca di emozioni, arte e bellezza ed ha visto insieme all’esposizione delle opere di 10 artiste dialoganti con le poesie di Laura, gli abstract delle stesse in scrittura Braille e tante suggestioni emotive e sensoriali per la presenza di Alessandra Gusso e la sua fisarmonica, che ha offerto un intermezzo musicale ed ha accompagnato la declamazione di alcune poesie fatta dalla stessa autrice.

Laura Toffoli, socia dell’associazione da un anno e corista nell’Ensemble Femminile Fidapa, è una madre, moglie, impiegata che sin da tenera età ha trovato un suo canale espressivo nella poesia. Come lei ha raccontato, vanta al suo attivo una vastissima produzione di poesie che abbracciano gli spazi ed i temi più vari, privilegiando l’Amore, la presenza di Dio, la realtà qualsiasi essa sia, poiché da una parola , un oggetto l’autrice parte in un processo creativo che fa diventare materia viva di ispirazione ciò che ne è apparentemente priva.

Tante le partecipazioni ad importanti manifestazioni artistiche quali la 74° edizione di Spoleto Art, in cui è stata dichiarata da illustri critici (Sgarbi, Alberoni) appartenente al panorama nazionale della poesia moderna, e dal 2021 le edizioni dell’Art Gallery di Milano.

Come lei stessa ha detto, “La Farfalla Bianca” è un atto celebrativo della sua famiglia e di quello che lei stessa è, un regalo per i suoi 50 anni. Gli elementi presenti costantemente in questa raccolta sono 5 : il cielo, l’acqua, la terra, l’amore e l’anima. Molto originale la struttura del libro che contiene non solo poesie ma anche brevi storie, tra cui una dedicata alle donne più importanti della sua famiglia.

“Il sogno” di Laura Toffoli, come lei stessa ha più volte ripetuto, si è avverato:

un importante progetto, una splendida cornice, un folto pubblico di amici in religioso ascolto, armoniosa musica, tante rose donate alle donne presenti e soprattutto un caloroso lungo applauso di apprezzamento ed incoraggiamento a continuare e sappiamo che su questo non ci deluderà…

Parte dei proventi della vendita del libro saranno devoluti all’UIC sezione di Pordenone.

La mostra-evento sarà ancora aperta nei giorni 13 e 14 maggio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00 presso Villa Cattaneo, San Quirino.

Antonietta Maria Di Paola