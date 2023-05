Rotary e Comprensivo Sacile, prima giornata della Mediazione

SACILE – Conta già 460 adesioni fra allievi e docenti, il progetto presentato il 9 maggio a Palazzo Ragazzoni di Sacile, dedicato alla mediazione scolastica, ideato ed organizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Sacile e il Rotary.

L’idea di promuovere la “Prima giornata della Mediazione” è del Rotary Club Sacile Centenario e riguarda le scuole, per favorire una cultura del confronto che elimini i motivi dei conflitti e sviluppi il dialogo, il confronto e la coesione.

L’obiettivo è di realizzare un percorso formativo che riguarda tutti gli attori della scuola, insegnanti e studenti, per stimolare le migliori virtù dell’ascolto reciproco e della comprensione, per superare le difficoltà che spesso sorgono in questo mondo. Dialogare, confrontarsi di persona, ricercare insieme la sintesi e la risoluzione dei conflitti è necessario, non solo per i tanti episodi di scontro che nelle scuole si registrano, o di bullismo fra i giovani, ma per superare quella cultura della comunicazione fra le parti, affidata solo ai social media che il più delle volte acuisce i problemi e non li risolve e che appare perlopiù un non dialogo fra sordi.

“Nella mediazione tra pari il conflitto si trasforma in una straordinaria opportunità di crescita personale, con l’apprendimento di abilità comunicative preziose in ogni contesto della vita”, ricorda Ilaria Vuan Presidente del Rotary Club di Sacile. Da questi presupposti Il Rotary Sacile Centenario ha chiamato a raccolta ben undici Rotary club di Pordenone, Gorizia e Trieste, e il Rotaract di Pordenone, per compiere questo primo indicativo passo per incentivare la cultura della mediazione scolastica che è anche mediazione tra pari.

Il Rotary ha promosso il progetto in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Sacile che da tempo, con la Scuola Superiore di Primo Grado Balliana Nievo, adotta la mediazione come metodo per risolvere i conflitti. La Città di Sacile ha dato il suo patrocinio.

Per il Rotary l’azione verso i giovani costituisce una priorità della sua attività, per offrire loro un futuro migliore aiutandoli a sviluppare le loro doti, le capacità individuali e riconoscendo la diversità delle loro esigenze.

La Prima giornata della mediazione si svolgerà a Sacile al Teatro Zancanaro venerdì 19 maggio, per l’intera giornata con un ricco programma che prevede l’interveto di relatori qualificati e con un omaggio musicale finale offerto dall’Orchestra I. C. Sacile, “Paolo Brugnacca”.

Sono intervenuti alla presentazione del progetto Ilaria Vuan, Presidente del Rotary Club Sacile Centenario, Armida Muz dirigenti IC Sacile, l’Assessore alla cultura di Sacile Ruggero Spagnol, Giulia Papette, Presidente Rotaract di Pordenone e i docenti referenti dei progetti. Sono inoltre intervenuti anche i rappresentanti di alcuni Rotary Club promotori: Pordenone, Pordenone Alto Livenza, Maniago – Spilimbergo e San Vito al Tagliamento.