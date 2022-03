Fidapa, suggestiva Cerimonia delle Candele a Maniago

MANIAGO – A Maniago si è svolta la Cerimonia delle Candele con la presenza del Sindaco della Città delle Coltellerie, Andrea Carli.

La Presidente Annamaria Poggioli si è rivolta con calore a tutte le socie e agli ospiti sottolineando il valore della luce foriera di speranza, in momenti difficili come questo: la candela verde del futuro è stata accesa per il riscatto della popolazione ucraina, in particolare per le tante donne e i loro bambini.

A sottoscrivere i valori di Fidapa, anche l’Assessora Guglielmina Cucci e il Presidente del Consiglio di Pordenone Pietro Tropeano.

La Vice Presidente Morena Cristofori e la Past Presidente Sonja Pin hanno letto il saluto delle Presidenti nazionale e internazionale. La serata è stata allietata dal bel canto del baritono Roberto Bruna accompagnato al pianoforte dal maestro Roberto Brandolisio, entrambi professionisti del Teatro La Fenice di Venezia.