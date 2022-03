E’ pari al Teghil tra ramarri e rondinelle; Pordenone-Brescia 1-1

LIGNANO SABBIADORO – Il gran cuore non basta al Pordenone per portare a casa l’intera posta contro il Brescia. Con le rondinelle finisce 1 a 1. Succede tutto nella prima frazione al Teghil con Cambiaghi che risponde al vantaggio ospite di Aye. Da segnalare un calcio di rigore fallito da Lovisa.

Ramarri che portano a 14 i punti in classifica e che torneranno in campo dopo la sosta delle nazionali sabato 2 aprile in trasferta ad Ascoli.

Il tabellino:

PORDENONE – BRESCIA 1-1 GOL: 14′ pt Ayè, 41′ Cambiaghi.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi, Bassoli, Dalle Mura (28′ st Sabbione), Andreoni; Lovisa, Pasa (10′ st Torrasi), Zammarini (37′ st Deli); Cambiaghi; Candellone (37′ st Secli), Di Serio (10′ st Sylla). A disp.: Bindi, Pellegrini, Onisa, Anastasio, Valietti, Butic, Gavazzi. All. Tedino.

BRESCIA (3-5-2): Joronen; Cistana (37′ st Karacic), Adorni, Mangraviti; Sabelli (26′ Jagiello), Bisoli, Bertagnoli (18′ st Proia), Pajac; Ayè (18′ st Bianchi), Tramoni; Moreo (37′ st Bajic). A disp.: Perilli, Andrenacci, Van De Looi, Huard, Olzer, Behrami, Papetti. All. Inzaghi.

ARBITRO: Baroni di Firenze, assistenti Pagnotta di Nocera Inferiore e Schirru di Nichelino. Quarto ufficiale Marotta di Sapri. Var: Prontera di Bologna. Avar: Margani di Latina.

NOTE: al 46′ pt Joronen para un rigore a Lovisa. Ammoniti Sylla, Torrasi e Deli. Angoli 1-9. Recupero: pt 2′. Spettatori 1.008, incasso 11.757 euro.

P.G.