“Filafiaba”, Molino Rosenkranz il 22 a Spilimbergo

SPILIMBERGO – Secondo appuntamento, domenica 22 ottobre alle 16.30, per la rassegna Fila a Teatro organizzata da Molino Rosenkranz, che grazie alla collaborazione del Comune di Spilimbergo, porta sul palco del teatro Miotto la forza della narrazione e della musica dal vivo con “Filafiaba”, spettacolo selezionato al Festival Bonsai Ferrara, Premio Nazionale Otello Sarzi e Festival Libraria.

In scena, con la regia di Monica Morini, la compagnia Teatro dell’Orsa (Emilia Romagna) per ricordarci, se ce ne fosse bisogno, che “le fiabe sono vere, musica e parole tessono un filo d’oro fatto di..c’era e non c’era”. Le fiabe hanno radici lunghe dentro i giardini della nostra vita e lo spettacolo lo dimostra cantando e incantando, facendo ridere e camminare su fili sospesi per correre verso l’amore e… senza paura del lupo.

Gli attori e i musicisti fileranno fiabe per tutti dai 4 anni in su: una storia dove un principe parte alla ricerca di una fanciulla che sia bianca come il latte e rossa come il sangue e dove una vecchia strega ingarbuglia la matassa del destino, ma ogni nodo verrà al pettine. E poi una storia con due sorellastre, una matrigna e una fata madrina che non ha zucche per carrozze, ma conosce i colori del cielo e sbuffa vestiti d’argento. Fino alla fiaba sapienzale dei semi del Re che premia la sincerità e il coraggio di un giovane contadino.

Con Lucia Donadio e Chiara Ticini, musiche dal vivo di Gaetano Nenna, ideazione luci Bernardino Bonzani, collaborazione alla drammaturgia Annamaria Gozzi, oggetti di scena Franco Tanzi, collaborazione ai costumi Angela Spallanzani.

Fila a Teatro, IX edizione, durerà fino a marzo 2024 ed è organizzata con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, IoSonoFVG, Fondazione Friuli e e con la collaborazione dei sei Comuni che che ospitano gli spettacoli.

Info utili

Ingresso intero: € 6,00

Ingresso ridotto: € 5,00 (a persona per famiglie di 4 o più persone)

Ingresso gratuito (bambini fino ai 3 anni)

I biglietti si acquistano in prevendita dal sito www.vivaticket.it o dai rivenditori Vivaticket oppure in teatro il giorno dello spettacolo, in contanti o carte.

Conservando il biglietto dello spettacolo si può accedere agli sconti della convenzione “Un buon ritorno sui luoghi di Fila a Teatro”. Maggiori info e tutto il programma della rassegna su www.filaateatro.it