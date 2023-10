Sport e tradizioni, in Valcellina si festeggia con “Clautunno”

CLAUT – Il fine settimana del 21 e 22 ottobre vedrà Claut trasformarsi in un epicentro di tradizione, sport e festività autunnali grazie al consueto appuntamento stagionale con Clautunno.

Il cuore dell’evento sarà Piazza San Giorgio, che ospiterà una varietà di stand enogastronomici e di artigianato. I visitatori potranno ammirare e acquistare capi di abbigliamento realizzati con tecniche e materiali tradizionali, nonché prodotti di agricoltura e cosmesi biologica. Il tutto sarà arricchito da note musicali grazie alla performance live del trio rock’n’roll Alter Ego, che garantirà intrattenimento tra una degustazione di caldarroste e un bicchiere di vin brûlé o di birra artigianale.

Diverse strutture locali parteciperanno offrendo pranzi e merende ai visitatori. La scelta spazia da pizzerie a osterie tradizionali, ogni locale con il proprio tocco unico, garantendo una vasta gamma di opzioni culinarie, anche a tema autunnale: sarà presente anche un presidio slow food per la degustazione del pestith.

Il weekend di Clautunno si distinguerà per la ricchezza di proposte sportive, con due eventi che metteranno in luce la bellezza naturale della valle.

Sabato 21 le attenzioni saranno rivolte al “ClauTrail”, un evento di trail running organizzato dall’Asd Magredi Mountain Trail. Due saranno i percorsi proposti: il primo, lungo 16 km con un dislivello di +1100 metri, e il secondo, più impegnativo, di 29 km con un dislivello di +1700 metri. Entrambi i percorsi prevedono partenza ed arrivo in Piazza San Giorgio a Claut. Le iscrizioni saranno aperte in loco dalle 8.30 alle 9.45, mentre la partenza unica è prevista alle 10.

Lungo il percorso, i corridori troveranno punti di ristoro posizionati strategicamente: il primo all’8 km al Rifugio Pradut, e il secondo al 17 km in Casera Casavento. Per i partecipanti è prevista la presenza di cancelli orari situati al Rifugio Pradut alle 13.30 e a Casera Casavento alle 15.30, per garantire la sicurezza lungo il percorso. Ulteriori dettagli e informazioni sono disponibili sul sito www.asdmagredimountaintrail.com.

Domenica 22 sarà la volta della “Clautana”, una marcia non competitiva che offre quattro percorsi di diversa lunghezza e dislivello, permettendo ai partecipanti di godere della bellezza autunnale delle Dolomiti friulane. I percorsi, con partenza dalla zona del palaghiaccio ed arrivo in piazza a Claut, variano dai 6 km con 100 m di dislivello positivo, ai 12 km con 170 m di dislivello, ai 14 km con 400 m di dislivello, fino al più impegnativo di 17 km con 800 m di dislivello. Questa manifestazione podistica ludico motoria a passo libero è aperta a tutti, e si snoda tra i suggestivi luoghi in mezzo alla natura, con lo sfondo delle Dolomiti friulane, tra i torrenti Settimana e Cellina.

Per ulteriori informazioni sulle manifestazioni sportive è possibile contattare Gianfranco al numero 334 6068166, Giuseppe al numero 3456073997 o Alfonso al numero 331 371 3088.

Questi eventi sportivi, che fondono l’essenza dell’attività fisica con la scoperta di panorami mozzafiato, rappresentano un’occasione imperdibile per gli appassionati di sport e natura, contribuendo a rendere il fine settimana di Clautunno un appuntamento ricco di energia, scoperte e condivisione.