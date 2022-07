Finisce fuori strada e muore un motociclista di 28 anni

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA – Ha perso il controllo della motocicletta e, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada, finendo in un vigneto.

È morto cosi Zakary Yoda, 28 anni, nato Burkina Faso, residente a Spilimbergo

All’incidente ha assistito un amico, che era su un’altra moto. Sul posto sono arrivati i soccorritori inviati dalla centrale Sores di Palmanova, i carabinieri e i vigili del fuoco.

I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, purtroppo invano e il giovane è morto a causa dei gravi traumi riportati.