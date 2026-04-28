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Guerra – Voli cargo da Fairford in Giordania via Aviano

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Alessandro Rinaldini
By Alessandro Rinaldini

AVIANO – Sono ormai una decina i voli di aerei cargo C-130J di vari Air Wing americani dalla base inglese di Fairford fino in Giordania, via Ramstein-Aviano. Solo nelle ultime 24-48 ore, fra lunedì 27 a mercoledì 29 aprile ad Aviano sono atterrati e ripartiti poco dopo 5 aerei provenienti da Fairford, la base Usaf in Inghilterra da dove partono i bombardieri B-1 per l’Iran e arriva materiale bellico dall’America destinato al Medio Oriente, via Ramstein in Germania o diretti senza scalo intermedi. Da Aviano, lunedì 27 poco dopo le 15 sono ripartiti gli stessi aerei (voli Rch042, 043 e 046) con destinazione diretta nella base aerea nella Giordania del sud di Aqaba – atterrati uno dopo l’altro in tarda serata – dove fanno capo gli aerei cargo C-130J e Globemaster e C-5 Galaxy in arrivo sia dagli Usa che da basi aeree americane in Germania. Qui le merci trasportate vengono poi smistate verso il Qatar, Arabia, Kuwait, Israele e Giordania del nord. I voli da Fairford ad Aviano verso poi il Medio Oriente, monitorati anche da Pordenoneoggi, sono stati oggetto di articoli sulla stampa italiana. Come è noto in Giordania sono schierati alcuni dei 12 caccia F-16 del 31esimo Air Wing di base ad Aviano e impegnati nella guerra in Iran. Nella foto, un C-130J a Fairford prima di partire per Aviano. Martedì 28, poi, sono atterrati ad Aviano in Globemaster in arrivo dal Medio Oriente e un C-130J da Moron de La Frontera in Spagna. Al.Rin.

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