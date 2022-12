I Lions Club della Zona F e la Serata degli Auguri 2022

PASIANO – In prossimità delle festività i Club della Zona F hanno programmato per venerdì 16 dicembre 2022, in località Visinale di Pasiano la Serata degli Auguri di Natale, uno dei momenti più suggestivi dell’annata lionistica.

La serata inizierà alle ore 19.30 con il concerto presso la Chiesa Santa Maria degli Angeli: il Mastro Fulvio Turissini dirigerà il coro Egidio Fant di S.Daniele del Friuli, coinvolgendoci in un emozionante viaggio musicale tra i canti di Natale dell’Italia e dell’Europa. Seguirà poi il momento conviviale nell’adiacente Villa Gozzi.

Costruita nel XVII secolo, è considerata una delle residenze veneziane più famose del Pordenonese e conosciuta anche per il rinomato salotto letterario animato da due tra i maggiori letterati del Settecento veneziano: i fratelli Gasparo e Carlo Gozzi. Gasparo è considerato il precursore del giornalismo: fondò e redasse “L’Osservatore Veneto” e la “Gazzetta Veneta”.

Carlo fu drammaturgo e scrittore di fiabe e tra queste “Turandot” dal cui testo, il compositore Giacomo Puccini, trasse l’omonima opera. Ma molto altro verrà meglio illustrato dal Prof. Pier Carlo Begotti, storico e profondo conoscitore delle vicende storiche del territorio.

Questa serata è un’occasione in più per condividere istanti di gioia con amici e parenti e dove ogni partecipante porterà con sé un piccolo dono da scambiare con gli altri ospiti, un gesto simbolico che ha il potere di rafforzare il legame con il prossimo attraverso la reciprocità del donare, ricevere, ricambiare.

Che altro dire…occasione imperdibile! Vi aspettiamo numerosissimi!

Eventuali offerte raccolte durante la serata saranno devolute alla Fondazione LCIF.