Prestigioso convegno il 15, targato Ail Pn-Cro Aviano

AVIANO – Giovedì 15 dicembre è una data importante da segnare sul calendario.

Dopo una certosina e accurata preparazione e organizzazione la sezione Ail di Pordenone assieme al Cro di Aviano hanno portato a termine un percorso di grande impatto e interesse che avrà la sua massima espressione e contezza proprio la sera di giovedì 15 dicembre (vedi allegata locandina).

Sono chiamati a raccolta (fino ad esaurimento posti e ingresso libero) non solo soci, volontari e amici di Ail e del mondo scientifico sanitario, ma l’intera e vasta popolazione della provincia proprio per le interessanti ed esclusive tematiche che verranno trattate comprese le ultime novità e le ottimistiche prospettive per i malati e le loro famiglie.

Un grazie particolare al Presidente Ail Pordenone Aristide Colombera si sente di rivolgerlo alla Dott.ssa Mariagrazia Michieli del Cro di Aviano, vera anima e promotrice di questo momento di fondamentale aggiornamento e vicinanza che si preannuncia già molto atteso e seguito.

Stefano Boscariol