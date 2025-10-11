14.5 C
Pordenone
domenica , 12 Ottobre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Il Fadiesis Accordion Festival alla Centrale Idroelettrica di Malnisio

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

MALNISIO – Domenica 12 ottobre alle 18.00 nell’auditorium della Centrale idroelettrica “A. Pitter” di Malnisio di Montereale Valcellina il Fadiesis Accordion Festival propone il concerto Mantici tra le epoche che vedrà l’esibizione del quartetto di fisarmoniche Florence Acco Quartet formato da Péter Kiss, Anna Bodnar, Irene Squizzato e Giuseppe De Nitto che proporranno brani di Wojtarowicz, Bach, Bedetti, Biscardi, Piazzolla.

I quattro fisarmonicisti (due italiani, un ungherese, un’ucraina), formatisi al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze sotto la direzione del Maestro Ivano Battiston, vantano numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, partecipazioni a prestigiosi festival e collaborazioni con importanti orchestre.

Dal 2021 hanno costituito il Florence Acco Quartet, dedicandosi alla valorizzazione del repertorio per fisarmonica d’insieme, con programmi che spaziano dalle trascrizioni di musica antica ai brani contemporanei scritti appositamente per il mantice. Al FAF si presentano con un repertorio che accompagna il pubblico dal Barocco di Bach, reinterpretato con adattamenti per quattro fisarmoniche, a una contemporaneità caleidoscopica: dal nuovo tango di Piazzolla a rielaborate suggestioni balcaniche, a brani d’innovativi compositori italiani.
Gli ingressi agli eventi del FAF sono gratuiti. Per informazioni [email protected]

Biografie.

Florence Acco Quartet nasce nel settembre 2021 al conservatorio L. Cherubini di Firenze sotto la direzione del loro Maestro Ivano Battiston. Il loro scopo è quello di divulgare la letteratura fisarmonicistica d’insieme.

I quattro fisarmonicisti, tutti diplomati nel medesimo conservatorio, sono vincitori di vari concorsi nazionali e internazionali e svolgono attività concertistica sia come solisti che come gruppo. Il repertorio del quartetto comprende brani del periodo Barocco, musica da film, tango, oltre a musiche originali scritte appositamente per questa formazione. Hanno avuto modo di esibirsi numerose volte in sale da concerto e teatri nel territorio fiorentino (Centro La Pira,Teatro dell’Affratellamento, Teatro Reims, Teatro Niccolini, Salone dei Cinquecento di “Palazzo Vecchio”).

Oltre al capoluogo toscano si sono esibiti a Vaiano, Sesto Fiorentino, Empoli, San Giovanni Valdarno, Incisa e Figline Valdarno (Teatro Garibaldi) partecipando a uno dei più grandi Festival musicali della Toscana “Fortissimissimo Firenze” organizzato dall’Associazione Amici della Musica di Firenze (Edizioni 2022, 2023), Livorno (Conservatorio P. Mascagni), Belforte (SI) per il “Belforte Chamber Music Festival”, Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso e Auditorium Santa Caterina di Treviso per la rassegna “Musei d’Estate” promossa dall’Associazione Asolo Musica. In ambito Internazionale si sono esibiti all’interno del “Pécs Harmonika Fesztivál” (Festival di Fisarmonica della città di Pécs) e in occasione della Festa Nazionale dell’Ungheria nella città di Rácalmás. Inoltre, sono stati ospiti dell’evento “100 giorni dalla partenza del Tour de France”.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.