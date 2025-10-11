Il Fadiesis Accordion Festival alla Centrale Idroelettrica di Malnisio

MALNISIO – Domenica 12 ottobre alle 18.00 nell’auditorium della Centrale idroelettrica “A. Pitter” di Malnisio di Montereale Valcellina il Fadiesis Accordion Festival propone il concerto Mantici tra le epoche che vedrà l’esibizione del quartetto di fisarmoniche Florence Acco Quartet formato da Péter Kiss, Anna Bodnar, Irene Squizzato e Giuseppe De Nitto che proporranno brani di Wojtarowicz, Bach, Bedetti, Biscardi, Piazzolla.

I quattro fisarmonicisti (due italiani, un ungherese, un’ucraina), formatisi al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze sotto la direzione del Maestro Ivano Battiston, vantano numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, partecipazioni a prestigiosi festival e collaborazioni con importanti orchestre.

Dal 2021 hanno costituito il Florence Acco Quartet, dedicandosi alla valorizzazione del repertorio per fisarmonica d’insieme, con programmi che spaziano dalle trascrizioni di musica antica ai brani contemporanei scritti appositamente per il mantice. Al FAF si presentano con un repertorio che accompagna il pubblico dal Barocco di Bach, reinterpretato con adattamenti per quattro fisarmoniche, a una contemporaneità caleidoscopica: dal nuovo tango di Piazzolla a rielaborate suggestioni balcaniche, a brani d’innovativi compositori italiani.

Gli ingressi agli eventi del FAF sono gratuiti. Per informazioni [email protected]

Biografie.

Florence Acco Quartet nasce nel settembre 2021 al conservatorio L. Cherubini di Firenze sotto la direzione del loro Maestro Ivano Battiston. Il loro scopo è quello di divulgare la letteratura fisarmonicistica d’insieme.

I quattro fisarmonicisti, tutti diplomati nel medesimo conservatorio, sono vincitori di vari concorsi nazionali e internazionali e svolgono attività concertistica sia come solisti che come gruppo. Il repertorio del quartetto comprende brani del periodo Barocco, musica da film, tango, oltre a musiche originali scritte appositamente per questa formazione. Hanno avuto modo di esibirsi numerose volte in sale da concerto e teatri nel territorio fiorentino (Centro La Pira,Teatro dell’Affratellamento, Teatro Reims, Teatro Niccolini, Salone dei Cinquecento di “Palazzo Vecchio”).

Oltre al capoluogo toscano si sono esibiti a Vaiano, Sesto Fiorentino, Empoli, San Giovanni Valdarno, Incisa e Figline Valdarno (Teatro Garibaldi) partecipando a uno dei più grandi Festival musicali della Toscana “Fortissimissimo Firenze” organizzato dall’Associazione Amici della Musica di Firenze (Edizioni 2022, 2023), Livorno (Conservatorio P. Mascagni), Belforte (SI) per il “Belforte Chamber Music Festival”, Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso e Auditorium Santa Caterina di Treviso per la rassegna “Musei d’Estate” promossa dall’Associazione Asolo Musica. In ambito Internazionale si sono esibiti all’interno del “Pécs Harmonika Fesztivál” (Festival di Fisarmonica della città di Pécs) e in occasione della Festa Nazionale dell’Ungheria nella città di Rácalmás. Inoltre, sono stati ospiti dell’evento “100 giorni dalla partenza del Tour de France”.