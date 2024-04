Il Salone dell’Asparago “cresce” e diventa Salone del Gusto

CORDENONS – Il Salone dell’Asparago, grazie al riconoscimento De.Co (Denominazione Comunale) del paniere di prodotti proposti ai visitatori, diventa Salone del Gusto: è questa la grande novità dell’edizione 2024, in programma il 20 e 21 aprile in piazza Vittoria a Cordenons dove potranno essere gustati, oltre all’amata e pluri-celebrata pianta erbacea, fragola, trota iridea, nocciola e birra.

Il percorso di promozione della De.Co è iniziato nel 2018, da quando il Comune di Cordenons e TEF, l’azienda speciale della CCIAA di Pordenone-Udine organizzano l’evento. Negli anni tale identificazione è stata assegnata anche al resto del paniere, di qui la decisione di modificare il nome dell’evento a “Salotto del Gusto”.

Il denominatore comune che unisce queste prelibatezze è il territorio Cordenonese dove trovano sede due grandi ecosistemi, i Magredi e le Risorgive, elementi essenziali per la coltivazione di prodotti dalle straordinarie peculiarità.

Il Salone del Gusto è anche un riconosciuto happening di rilancio, valorizzazione e consolidamento della produzione locale legata all’agroalimentare, all’enogastronomia e all’artigianato. Un’iniziativa alla quale hanno collaborato anche Pordenone With Love, Pro Cordenons e C’entro anch’io – Associazione Sviluppo e Territorio.

Il primo prodotto ad ottenere il riconoscimento De.Co è stato l’ASPARAGO: i terreni sabbiosi e ben drenati a ridosso dei fiumi Cellina e Meduna, grazie alla fertilità del terreno, al microclima e alle condizioni di ventilazione peculiari, conferiscono agli asparagi caratteristiche uniche di gusto, profumo ed estetica, ricchezza di vitamine e sali minerali. Nella porzione nord del territorio comunale, invece, è la FRAGOLA a trovare la sua collocazione ideale, nei terreni costituiti da matrici ghiaiose, argille e sabbie grossolane che, abbinati ad un uso sapiente dell’irrigazione, conferiscono al prodotto finale un colore intenso brillante e omogeneo, buona aromaticità e sapidità, elevata dolcezza.

I terreni magri e sassosi, tipici delle zone dei magredi, ben accolgono le piante di NOCCIOLA, che qui viene coltivata in una zona chiamata “cianpagnuta”: la coltivazione biologica mantiene intatte tutte le proprietà nutritive del frutto, che contribuiscono a prevenire e proteggere nei confronti delle patologie cardiache.

La BIRRA FOLPA DI CORDENONS nasce dalla lavorazione dell’orzo coltivato a Cordenons ed assume profumo ed aroma caratteristico dell’asparago, che viene utilizzato proprio nel processo di produzione della birra. Le purissime acque di risorgiva sono la culla della TROTA IRIDEA, divenuto indicatore biologico naturale della qualità delle acque che qui trova la sua massima espressione.

Ricco, come sempre, il programma delle attività collaterali che inizieranno già venerdì 19 alle 20.45 al centro culturale Aldo Moro con uno spettacolo comico in friulano adatto a tutti. E altrettanto ricca l’esposizione di prodotti, degustazioni, di gite nel territorio, gli show cooking, le iniziative per i più piccoli e altri momenti di approfondimento. Ristoratori e produttori insieme, inoltre, per far conoscere l’asparago, le noccioline, la fragola, la trota iridea e la Birra artigianale a marchio De.Co. e le loro interpretazioni! Inoltre, per tutto aprile, sarà possibile assaporare il menù speciale a base di asparago e prodotti del territorio confezionato appositamente dai ristoranti aderenti all’iniziativa.

Per tutte le informazioni, il programma e le iscrizioni obbligatorie alle gite, consultare il sito www.pordenonewithlove.it