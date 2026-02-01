5.4 C
Pordenone
domenica , 1 Febbraio 2026
“Il selfie della gleba”, Zoppola ha ospitato il prof. Diego Fusaro

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

ZOPPOLA – Giovedì 29 gennaio il Centro Pasquini di Zoppola ha ospitato il Prof. e Filosofo Diego Fusaro per trattare un tema dal titolo invitante come IL SELFIE DELLA GLEBA, l’ epoca del narcisismo digitale.

Grazie a Geko Gold sponsor della serata e alla gentile e gradita ospitalità del Comune di Zoppola con l’ Assessore Francesca Papais vera coordinatrice della concreta organizzazione, i numerosi partecipanti hanno potuto ascoltare e riflettere su pensieri e approfondimenti di sentita attualità.

Il selfie digitale oggi è una vera e propria autovetrinizzazione, cosi l’ ha definito Fusaro, aggiungendo che si tratta di un fenomeno tipico della civiltà dello spettacolo, nella quale l’apparire spodesta l’essere. Una variante della cultura del narcisismo che circoscrive il perimetro del proprio ego ribadendo la centralità del proprio io.

Continua il prof.Fusaro affermando che questa attuale è la civiltà dei simulacri dell’immagine e dell’ esposizione mediatica dove ognuno misura la propria potenza dal numero degli amici fittizi.

Ma tutto ciò causa, secondo la sua opinione , la frantumazione del rapporto sociale sempre più fondato su fattori utilitaristci.

Il resto poi lo rafforza il fatto che gli attuali digitali sono nativi al capitalismo integrale.

Stefano Boscariol

