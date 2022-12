Incendio autovettura, malore per la conducente

PORCIA – I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con due automezzi per l’incendio di un’utilitaria a Palse. L’auto, condotta da un’ottantenne di Pasiano che stava percorrendo via Panigai in direzione Palse, prendeva improvvisamente fuoco.

La conducente abbandonava prontamente il veicolo in prossimità di un’abitazione, chiedendo aiuto.

Durante le operazioni di spegnimento, l’anziana accusava un malore e veniva prontamente soccorsa dai pompieri presenti che chiedevano alla sala operativa il supporto dei sanitari del 118 di Pordenone.

Sul posto anche due pattuglie della Polizia di Stato.