Natale con musica dei ragazzi del Giglio ed Ensemble Fidapa

PORCIA – La Corale Femminile “Ensemble Fidapa”, nata da un progetto di Angela Mormile e diretta dal Maestro Emanuele Lachin, da sempre vuole portare un messaggio di gioia, serenità e vita laddove la vita diventa più fragile e difficile come le case di riposo per anziani.

Questa volta ha voluto accogliere l’invito dell’AFAG, Associazione Familiari e Amici del Giglio di Porcia, per colorare, con canti “d’altri tempi” e del repertorio natalizio, la serata dello scambio di auguri tra gli utenti diversamente abili della Cooperativa Sociale “IL GIGLIO” e di “Casa GIGLIO, e i loro operatori e familiari e numerosi amici.

L’evento, svoltosi il 20 dicembre presso l’oratorio “Giovanni Paolo II” a Porcia, ha visto l’affettuosa e sentita partecipazione della Presidente del Giglio, Bruna Bergamo Galli, che ha ricordato nel saluto la passione e la dedizione di tanti per creare la bella realtà del Giglio, e della Presidente Fidapa Annamaria Poggioli, che ha espresso con entusiasmo il piacere della sezione Fidapa di Pordenone e della Corale “Ensemble Fidapa” di voler essere “insieme” in questo momento così importante dell’anno come il Natale, perché i valori professati dell’Amore, del Rispetto e della Solidarietà siano tangibili con un gesto, questa volta musicale.

La felicità e la spontaneità negli occhi dei ragazzi mentre si esibivano guidati dall’energica ed instancabile Caterina Feltrin, hanno riscaldato la sala ed i cuori dei presenti. Un’ondata di pura gioia ha aperto le porte di quella dimensione innocente che la realtà del quotidiano con le sue fatiche sommerge e inabissa.

Molte lacrime di gioia hanno bagnato i volti mentre la Corale si esibiva, suscitando l’emotivo e spontaneo coinvolgimento dei ragazzi , che hanno interagito in maniera splendida con la musica e con il Maestro Lachin, sempre capace dialogare con il suo pubblico, questa volta eccezionale.

E’ stato un abbraccio di tutti fra tutti, fisico e spirituale. Tra le coriste un unico commento “davvero commovente! Quanta purezza e dolcezza in questi ragazzi”.

E’ stato davvero uno scambio, non solo di auguri, ma di Amore, quell’Amore che dovrebbe essere il sale della vita di ognuno e la guida di tutto il vivere umano.

E il miracolo della Nascita , come sempre ci insegna la Storia, avviene tra i “Semplici”, accompagnato da un coro di Angeli poiché, come ha ricordato Antonio Lattanzio, Presidente dell’AFAG, nel saluto finale, “il linguaggio della Musica è Universale”…e qui il pensiero va al grandissimo Maestro Ezio Bosso, che sarebbe stato molto felice di esserci, con il suo amore per la vita, con la sua bacchetta o il suo pianoforte, tra i ragazzi del Giglio.

Antonietta Maria Di Paola